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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

На кинофестивале в Екатеринбурге покажут кино разных стран

«Одна шестая»: на Урале покажут пять зарубежных кинокартин

29 июля 2024, 12:22
Фото: tagilcity.ru

На кинофестивале в Екатеринбурге покажут кино разных стран

2 августа в Екатеринбурге начнется третий международный фестиваль «Одна шестая». Участие в кинофестивале примут Франция, Чехия, Иран, Китай и Монголия, рассказал менеджер фестиваля Егор Москвитин.

Организаторы отметили, что на мероприятии покажут и российские фильмы. На «Одной шестой» появится новая номинация «Фильм о фильме». Зрители сами смогут определить лучшую картину о фильме вышедших в 2023–2024 годах.

За неделю фестиваля зрителям покажут более 40 фильмов в разных городах Свердловской области.

Напомним, также в Екатеринбурге пройдет книжный фестиваль «Красная строка». Их хедлайнером стал Алексей Сальников.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Культура#Фестиваль#Свердловская область#Кино#Екатеринбург
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