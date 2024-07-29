«Одна шестая»: на Урале покажут пять зарубежных кинокартин

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Организаторы отметили, что на мероприятии покажут и российские фильмы. На «Одной шестой» появится новая номинация «Фильм о фильме». Зрители сами смогут определить лучшую картину о фильме вышедших в 2023–2024 годах.
За неделю фестиваля зрителям покажут более 40 фильмов в разных городах Свердловской области.
Напомним, также в Екатеринбурге пройдет книжный фестиваль «Красная строка». Их хедлайнером стал Алексей Сальников.