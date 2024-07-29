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Парк культуры и отдыха и еще три площадки в Нижнем Тагиле получат особый статус

Парк культуры и отдыха и еще три площадки в Нижнем Тагиле получат особый статус

29 июля 2024, 12:44
Фото: tagilcity.ru
В мэрии Нижнего Тагила обновят список мест массового скопления людей. В перечень вошли четыре площадки, на которых регулярно проходят городские мероприятия. В том числе Площадь Славы на Вагонке, Парк культуры и отдыха на Тагилстрое, Театральная площадь и площадка перед Современником.

Специальная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей проведет проверку этих четырех площадок. Каждый год в начале августа на перечисленных территориях проходят массовые праздники, День района и День города.

На площадках у «Современника» и Драматического театра проходят выступления российских звезд. На Площади Славы организуют городские праздники, как например, День Победы, а Парк культуры и отдыха на Тагилстрое собирает на своих территориях сотни людей на разнообразных ярмарках, выставках и других спортивных или культурно-массовых мероприятиях.

До конца 2024 года на Площади Славы в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт пилонов. На эти цели выделено 50,8 млн рублей. Завершить реконструкцию планируют к середине октября 2024 года. Капремонт приурочен к 80-летию дня Победы.

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В апреле 2024 года жители Тагилстроя голосовали за реконструкцию Парка культуры и отдыха. Первый этап ремонта в парке уже провели, но победить в голосовании за продолжение реконструкции не получилось.

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У «Современника» в 2024 году планируется огромное количество разнообразных ярмарок, план проведения этих мероприятий уже утвержден. На площади у Драматического театра тагильчан на праздновании Дня города ожидает лазерное шоу, организаторы пообещали, что на представление можно будет посмотреть в течение двух дней.

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