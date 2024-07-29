Парк культуры и отдыха и еще три площадки в Нижнем Тагиле получат особый статус

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Специальная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей проведет проверку этих четырех площадок. Каждый год в начале августа на перечисленных территориях проходят массовые праздники, День района и День города.
На площадках у «Современника» и Драматического театра проходят выступления российских звезд. На Площади Славы организуют городские праздники, как например, День Победы, а Парк культуры и отдыха на Тагилстрое собирает на своих территориях сотни людей на разнообразных ярмарках, выставках и других спортивных или культурно-массовых мероприятиях.
До конца 2024 года на Площади Славы в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт пилонов. На эти цели выделено 50,8 млн рублей. Завершить реконструкцию планируют к середине октября 2024 года. Капремонт приурочен к 80-летию дня Победы.
В апреле 2024 года жители Тагилстроя голосовали за реконструкцию Парка культуры и отдыха. Первый этап ремонта в парке уже провели, но победить в голосовании за продолжение реконструкции не получилось.
У «Современника» в 2024 году планируется огромное количество разнообразных ярмарок, план проведения этих мероприятий уже утвержден. На площади у Драматического театра тагильчан на праздновании Дня города ожидает лазерное шоу, организаторы пообещали, что на представление можно будет посмотреть в течение двух дней.