Парк культуры и отдыха и еще три площадки в Нижнем Тагиле получат особый статус

На площадках у «Современника» и Драматического театра проходят выступления российских звезд. На Площади Славы организуют городские праздники, как например, День Победы, а Парк культуры и отдыха на Тагилстрое собирает на своих территориях сотни людей на разнообразных ярмарках, выставках и других спортивных или культурно-массовых мероприятиях.