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Пассажиры поезда Казань — Адлер пострадали из-за столкновения с грузовиком

Поезд «Казань — Адлер» сошел с рельсов из-за ДТП с грузовиком под Волгоградом

29 июля 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney

Пассажиры поезда Казань — Адлер пострадали из-за столкновения с грузовиком

Под Волгоградом сошли с рельсов восемь вагонов электропоезда, который ехал из Казани в Адлер. Есть пострадавшие. Происшествие случилось на перегоне станций Гремячая — Котельникова 29 июля 2024 года.

Водитель грузовой машины выехал на пути, где случилось столкновение с пассажирским железнодорожным транспортом. Вследствие этого с рельсов сошло восемь вагонов, сообщают «Новости Волгограда».

Видео: Telegram-канал «Новости Волгограда»

В результате происшествия пострадали люди. Водителя грузовика отвезли в медучреждение. Пятерых пассажиров госпитализировали, среди них один ребенок.

Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно. В Следкоме возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Напомним, в мае 2024 года под Ивделем сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда.

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