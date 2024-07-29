Поезд «Казань — Адлер» сошел с рельсов из-за ДТП с грузовиком под Волгоградом

Пассажиры поезда Казань — Адлер пострадали из-за столкновения с грузовиком

Под Волгоградом сошли с рельсов восемь вагонов электропоезда, который ехал из Казани в Адлер. Есть пострадавшие. Происшествие случилось на перегоне станций Гремячая — Котельникова 29 июля 2024 года.