Поезд «Казань — Адлер» сошел с рельсов из-за ДТП с грузовиком под Волгоградом

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Водитель грузовой машины выехал на пути, где случилось столкновение с пассажирским железнодорожным транспортом. Вследствие этого с рельсов сошло восемь вагонов, сообщают «Новости Волгограда».
В результате происшествия пострадали люди. Водителя грузовика отвезли в медучреждение. Пятерых пассажиров госпитализировали, среди них один ребенок.
Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно. В Следкоме возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Напомним, в мае 2024 года под Ивделем сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда.