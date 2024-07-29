Прививка не потребуется: как легко и просто получить саженец от любимой яблони

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:24
Для размножения любимых плодовых деревьев можно использовать метод воздушных отводков. Это очень простой, совершенно не трудозатратный и безболезненный для дерева способ получит саженец. Советы дают эксперты паблика «Сад, дача, огород, дом I полезные рецепты».
Необходимо найти на дереве полуодеревеневший побег, который образовался в этом году. Отступаем от верхушки побега 15-30 сантиметров и замечаем эту точку. Выше нее необходимо удалить все листья и боковые ветви. Аккуратно снимаем с побега кольцо коры, поврежденный участок сразу же закрываем от света.
Корни будем проращивать с помощью теплой и влажной земли, влажного комка опилок или болотного мха. Выбранным материалом тщательно заделываем кольцо. Теперь в этом месте начнут накапливаться питательные вещества и будут прорастать корни.
По словам экспертов, предпочтительным материалом является именно болотный мох: он способен длительно удерживать и сохранять влагу, но при этом поддерживает идеальный воздухообмен.
Болотный мох на ночь нужно замочить в воде. Утром слегка его отжимаем и скатываем в шар, чтобы волокна как следует запутались. Должен получиться шар 6-7 сантиметров в диаметре. Затем разрываем его на две половинки и прикладываем их к месту со срезанной корой. Плотно прижимаем, чтобы мох опять сцепился. Обматываем мох черной полиэтиленовый пленкой. Концы закрепляем с двух сторон с помощью обычной изоленты.
По словам экспертов, нужно убедиться в том, что внутрь комка не проникнет вода, так как мох не должен быть переувлажненным.
Спустя 10-14 дней на побеге образуются корни, побег можно будет посадить. В регионах с холодными зимами, в том числе в средней полосе, саженец лучше воткнуть в большой горшок с землей, а в грунт пересадить уже весной. В более теплом климате можно посадить его в конце лета, он должен благополучно пережить зиму.
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