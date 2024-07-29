Прививка не потребуется: как легко и просто получить саженец от любимой яблони

Болотный мох на ночь нужно замочить в воде. Утром слегка его отжимаем и скатываем в шар, чтобы волокна как следует запутались. Должен получиться шар 6-7 сантиметров в диаметре. Затем разрываем его на две половинки и прикладываем их к месту со срезанной корой. Плотно прижимаем, чтобы мох опять сцепился. Обматываем мох черной полиэтиленовый пленкой. Концы закрепляем с двух сторон с помощью обычной изоленты.