Прямиком из СССР: в Екатеринбург везут космический корабль

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По российским рекам от Москвы до Камы, а потом грузовиками до Екатеринбурга везут макет космического корабля «Буран». Его отреставрируют и выставят в музей техники, пишет «КП-Екатеринбург».
Предполагается, что новый экспонат будет стоять в музее Верхней Пышмы. Но сотрудники не подтвердили информацию.
Орбитальный корабль создавался для многодневных полетов. Но из-за кризиса 90-х проект закрыли. И теперь вместо космоса, корабль бороздит реки на барже.