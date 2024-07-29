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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:30

Прямиком из СССР: в Екатеринбург везут космический корабль

Прямиком из СССР: в Екатеринбург везут космический корабль

29 июля 2024, 08:28
Фото: Михаил Архипов
В Свердловскую область везут космический корабль, сделанный по программе «Буран».

По российским рекам от Москвы до Камы, а потом грузовиками до Екатеринбурга везут макет космического корабля «Буран». Его отреставрируют и выставят в музей техники, пишет «КП-Екатеринбург».

Предполагается, что новый экспонат будет стоять в музее Верхней Пышмы. Но сотрудники не подтвердили информацию.

Орбитальный корабль создавался для многодневных полетов. Но из-за кризиса 90-х проект закрыли. И теперь вместо космоса, корабль бороздит реки на барже.

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#Ирина Кирилова#Общество#Культура#Свердловская область#Верхняя Пышма#Музей#Екатеринбург#Корабль
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