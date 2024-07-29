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В Екатеринбурге 5 пострадали и один погиб в смертельном ДТП с УАЗом

Пять человек оказались в больнице из-за ДТП в Екатеринбурге

29 июля 2024, 03:29
Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге 5 пострадали и один погиб в смертельном ДТП с УАЗом

Автомобили УАЗ и Volkswagen столкнулись на трассе Екатеринбург — Арамиль. Есть погибший и пострадавшие.

Иномарка во время обгона на встречной полосе столкнулась с машиной УАЗ. 59-летний мужчина, который находился за рулем УАЗа, скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Также пострадали водитель иномарки и пассажиры УАЗа: две женщины и дети 9 и 16 лет. Их отвезли в медучреждение.

Напомним, 26 июля 2024 года на трассе Ревда — Курганово столкнулись легковая машина и грузовой транспорт. В случившемся ЧП скончалась 15-летняя девочка. Другая пассажирка получила травмы.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Смерть#Автомобиль#УАЗ#Трасса#Водитель#ЧП#Арамиль#Volkswagen#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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