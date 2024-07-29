Пять человек оказались в больнице из-за ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Иномарка во время обгона на встречной полосе столкнулась с машиной УАЗ. 59-летний мужчина, который находился за рулем УАЗа, скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Также пострадали водитель иномарки и пассажиры УАЗа: две женщины и дети 9 и 16 лет. Их отвезли в медучреждение.
Напомним, 26 июля 2024 года на трассе Ревда — Курганово столкнулись легковая машина и грузовой транспорт. В случившемся ЧП скончалась 15-летняя девочка. Другая пассажирка получила травмы.