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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Талицком районе поймали устроившего смертельное ДТП автомобилиста

Пытался объехать: в Талицком районе нашли сбившего человека водителя

29 июля 2024, 13:28
Фото: 1MI

В Талицком районе поймали устроившего смертельное ДТП автомобилиста

В Троицком Талицкого района инспекторы ГАИ нашли автомобилиста, который сбил человека и скрылся.

ДТП произошло в субботу, 27 июля. Под колесами неустановленного авто погиб 49-летний мужчина. Устроивший аварию неизвестный водитель с места происшествия скрылся, напоминает пресс-служба свердловского ГИБДД.

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Следователями совместно с сотрудниками ГИБДД удалось установить марку машины, а затем и водителя. Им оказался местный житель, 33-летний владелец автомобиля «Ваз 21213».

Мужчина рассказал, что увидел пострадавшего в последний момент, попытался объехать, но не получилось.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тавде улетевший в овраг автомобиль пришлось доставать краном.

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