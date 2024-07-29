Пытался объехать: в Талицком районе нашли сбившего человека водителя

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
ДТП произошло в субботу, 27 июля. Под колесами неустановленного авто погиб 49-летний мужчина. Устроивший аварию неизвестный водитель с места происшествия скрылся, напоминает пресс-служба свердловского ГИБДД.
Следователями совместно с сотрудниками ГИБДД удалось установить марку машины, а затем и водителя. Им оказался местный житель, 33-летний владелец автомобиля «Ваз 21213».
Мужчина рассказал, что увидел пострадавшего в последний момент, попытался объехать, но не получилось.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Тавде улетевший в овраг автомобиль пришлось доставать краном.