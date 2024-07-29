«Работа кипит»: рабочие продолжают ремонтировать мост на Серовской трассе под Тагилом

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Осмотр ремонтируемого объекта над улицей Геологов под Нижним Тагилом провел председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Он сообщил, что днем 26 июля на мосту трудились 12 человек — под мостом и еще трое — на самом путепроводе.
Он напомнил, что после завершения реконструкции второго путепровода неподалеку рабочие перейдут на этот объект, что, вероятно, ускорит темпы. Ремонтом занимается пермская компания «Универсалстрой», которой руководит Андрей Осетров.
На поверхности моста на одной из полос уложена арматурная сетка, на которую вскоре будет уложен бетон. Также производится восстановление стыков.
Идет вязка арматуры по обеим сторонам моста. Восстановление технического тротуара, который ранее был в неудовлетворительном состоянии, — говорит Чапурин в видео с объезда.
Напомним, открытие движения по мосту планируется на середину осени, сразу после официальной приемки отремонтированного моста. При этом речи об открытии хотя бы одной полосы для движения раньше срока не ведется. Объект откроется полноценно.
Горожане отмечают, что наибольшая нагрузка на перекресток Краснознаменная — Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле ложится в пятницу вечером, когда тагильчане спешат на дачу. Они вынуждены стоять в пробке с большегрузами, которые объезжают перекрытый участок через Нижний Тагил.