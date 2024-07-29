«Работа кипит»: рабочие продолжают ремонтировать мост на Серовской трассе под Тагилом

Осмотр ремонтируемого объекта над улицей Геологов под Нижним Тагилом провел председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Он сообщил, что днем 26 июля на мосту трудились 12 человек — под мостом и еще трое — на самом путепроводе.