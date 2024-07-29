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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:19

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Работники титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» попали в аварию в Свердловской области

29 июля 2024, 06:17
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Работники титанового завода попали в аварию на Урале. Двое погибли на месте.

На автодороге под Невьянском пострадали сотрудники «ВСМПО-Ависма». Авария случилась в минувшую субботу днем, 27 июля.

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля Toyota Corolla ехал на большой скорости, когда не справился с управлением, вылетел с трассы на обочину и врезался в дерево. От удара на месте скончались пассажир 1970 г. р. и пассажирка 1972 г. р. Водитель и третья пассажирка сейчас находятся в больнице.

Ранее пять человек оказались в больнице после ДТП в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Смерть#ЧП#Екатеринбург
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