Работники титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» попали в аварию в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
На автодороге под Невьянском пострадали сотрудники «ВСМПО-Ависма». Авария случилась в минувшую субботу днем, 27 июля.
Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля Toyota Corolla ехал на большой скорости, когда не справился с управлением, вылетел с трассы на обочину и врезался в дерево. От удара на месте скончались пассажир 1970 г. р. и пассажирка 1972 г. р. Водитель и третья пассажирка сейчас находятся в больнице.
Ранее пять человек оказались в больнице после ДТП в Екатеринбурге.