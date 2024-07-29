Работники титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» попали в аварию в Свердловской области

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля Toyota Corolla ехал на большой скорости, когда не справился с управлением, вылетел с трассы на обочину и врезался в дерево. От удара на месте скончались пассажир 1970 г. р. и пассажирка 1972 г. р. Водитель и третья пассажирка сейчас находятся в больнице.