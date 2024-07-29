Ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле оценили в 122 млн

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Стоимость работ оценивается в 122,5 млн рублей, но в процессе торгов она может стать ниже.
Здание больницы построено более семидесяти лет назад и нуждается в обновлении. В первую очередь будет отремонтирован первый этаж, включая фасад, вход, крышу, внутренние помещения, сети инженерных коммуникаций.
Заявки принимаются до 19 августа.
Травмпункт временно переехал в здание на проспекте Вагоностроителей, 49, ранее использовавшееся как роддом.
Планируется, что часть работ по ремонту 1-го этажа будет выполнена уже в текущем году, а весь контракт завершится к концу октября 2025 года.
Напомним, на капремонт школ и больниц Среднего Урала потратят 3,5 млрд рублей.