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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

В Нижнем Тагиле за 122 миллиона отремонтируют травмпункт

Ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле оценили в 122 млн

29 июля 2024, 11:39
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле за 122 миллиона отремонтируют травмпункт

В Нижнем Тагиле на конкурсной основе выберут подрядчика для капремонта травмпункта на проспекте Вагоностроителей, 12.

Стоимость работ оценивается в 122,5 млн рублей, но в процессе торгов она может стать ниже.

Здание больницы построено более семидесяти лет назад и нуждается в обновлении. В первую очередь будет отремонтирован первый этаж, включая фасад, вход, крышу, внутренние помещения, сети инженерных коммуникаций.

Заявки принимаются до 19 августа.

Травмпункт временно переехал в здание на проспекте Вагоностроителей, 49, ранее использовавшееся как роддом.

Планируется, что часть работ по ремонту 1-го этажа будет выполнена уже в текущем году, а весь контракт завершится к концу октября 2025 года.

Напомним, на капремонт школ и больниц Среднего Урала потратят 3,5 млрд рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Травмпункт#Здоровье#Ремонт#Капитальный ремонт#Екатеринбург
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