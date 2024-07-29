Селам Свердловской области грозит подтопление из-за ливней

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Во всех селах, которые находятся неподалеку от рек, могут быть затопления из-за подъема воды, рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Повышение уровня воды в реках может произойти из-за продолжительных сильных осадков. В этом случае вода может выйти из берегов.
Напомним, 27 и 28 июля 2024 года на территории Свердловской области прошли ливневые дожди, а также было похолодание местами до +13 днем и до +8 ночью.