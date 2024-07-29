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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Селам Свердловской области грозит подтопление из-за ливней

Селам Свердловской области грозит подтопление из-за ливней

29 июля 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ожидается подъем уровня воды в местных водоемах из-за продолжительных сильных осадков.

Во всех селах, которые находятся неподалеку от рек, могут быть затопления из-за подъема воды, рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Повышение уровня воды в реках может произойти из-за продолжительных сильных осадков. В этом случае вода может выйти из берегов.

Напомним, 27 и 28 июля 2024 года на территории Свердловской области прошли ливневые дожди, а также было похолодание местами до +13 днем и до +8 ночью.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Гидрометцентр#Угроза#Потоп#Затопление#Природа#Ливни#Уровень воды#Екатеринбург
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