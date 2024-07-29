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Updated Сегодня, 10:24

Семье бойца СВО дали отсрочку на выселение из квартиры в Екатеринбурге

Семье бойца СВО дали отсрочку на выселение из квартиры в Екатеринбурге

29 июля 2024, 10:22
Фото: 1MI
В Екатеринбурге семью участника СВО хотят выселить из единственного жилья из-за задолженности по ипотеке. Однако приставы пошли на встречу и отсрочили выселение.

После смерти первого мужа, Анна Молчанова задержала оплату по ипотеке на два месяца. Из-за этого банк ВТБ назвал ее злостным неплательщиком и грозился продать квартиру.

После публикации в СМИ приставы дали отсрочку в две недели для подготовки к суду, а Центробанк пообещал помочь в решении вопроса, сообщает Ура.ру.

Ранее стало известно, что в один из дней квартира семьи была продана. К ним домой пришел человек, представившийся новым владельцем. Пока семья съезжать не намерена. По их словам, это их единственное жилье.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Квартира#Семья#Выселение#Ипотека#ВТБ#Екатеринбург
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