Семье бойца СВО дали отсрочку на выселение из квартиры в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
После смерти первого мужа, Анна Молчанова задержала оплату по ипотеке на два месяца. Из-за этого банк ВТБ назвал ее злостным неплательщиком и грозился продать квартиру.
После публикации в СМИ приставы дали отсрочку в две недели для подготовки к суду, а Центробанк пообещал помочь в решении вопроса, сообщает Ура.ру.
Ранее стало известно, что в один из дней квартира семьи была продана. К ним домой пришел человек, представившийся новым владельцем. Пока семья съезжать не намерена. По их словам, это их единственное жилье.