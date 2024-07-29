Силовики, промышленники, чиновники, бизнесмены. Кто сильнее влияет на Нижний Тагил?

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Одной из самых многочисленных групп влиятельных в Нижнем Тагиле остаются силовики, однако за год их численность снизилась на три человека.
Во главе группы и всего ТОП-100 идет Ибрагим Абдулкадыров, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» (1 место), следующим представителем становится Владимир Мартынов, прокурор Ленинского района Нижнего Тагила (30 место), в тройке теперь и Константин Щапов, начальник местного отдела УФСБ России (31 место).
В первой тридцатке таким образом оказался только один силовик. Конечно, основная фигура — Ибрагим Абдулкадыров — остается лидером, но вот остальные правоохранители позиции потеряли. В минувшем году в первой трети ТОП-100 их было сразу шестеро.
Не могли не сказаться на общих позициях силовиков скандалы вокруг некоторых сотрудников местной полиции. Обвинение во взяточничестве бывшего начальника РЭО Торощина, например, пошатнуло имидж ГИБДД, который и так не идеальный, особенно после уголовного дела в отношении Чернова несколько лет назад. Нехватка персонала в полиции — не новость, об этом говорят и на региональном уровне, то есть все сказывается на качестве работы, просто невозможно выполнять такую непростую работу с сильно ограниченным штатом. Часть правоохранителей работает в новых регионах, то есть это еще одна причина нехватки кадров, а ведь Тагил окружен колониям и рецидивисты — явление нередкое, это снова дополнительная нагрузка на полицейских, — считает один из экспертов рейтинга.
Количество промышленников в сотне влиятельных не изменилось: как и в прошлом году, их 21 человек. Лидерами стали Александр Потапов, генеральный директор НПК Уралвагонзавод (3 место), Владимир Рощупкин, исполнительный директор НПК Уралвагонзавод (4 место), Денис Новоженов, вице-президент — Руководитель дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ» (5 место).
Самыми влиятельными депутатами гордумы Нижнего Тагила стали Вадим Раудштейн, ее председатель (8 место), Гаджи Абдулов, генеральный директор АО «УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД» (10 место), а также Ирина Пудовкина, директор ООО НТТК «Телекон» (15 место).
Среди лидеров-депутатов Законодательного Собрания — Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин (6 место) и Владимир Радаев (11 место). В целом в рейтинге расположился 21 депутат разного уровня, причем тагильский депутат Госдумы Константин Захаров занимает лишь 32 позицию в списке — это на 6 строк ниже результата прошлого года.
Среди 20 чиновников самыми влиятельными эксперты определили главу города Владислава Пинаева (2 место в общем рейтинге), Вячеслав Горячкин, первый заместитель Главы Администрации города (7 место) и Валерий Суров, заместитель Главы Администрации города по социальной политике (9 место).
Сохранил свою долю в рейтинге и бизнес: предпринимателей и топ-менеджеров коммерческих компаний (без депутатских регалий) — 15 человек. При этом возглавляют список в этой группе Олег Сохраннов, председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» (13 место), Сергей Силяев, совладелец ООО «Водоканал-НТ», председатель совета директоров (24 место) и Анатолий Толстов, директор ООО «Антолл» (24 место).
В данных сферах лидируют преимущественно мужчины, однако в целом рейтинг влиятельных персон в Нижнем Тагиле за год пополнился еще двумя женщинами, их общее число количество выросло до 20. Имена самых влиятельных тагильчанок читайте в отдельном материале редакции.
Рейтинг «ТОП-100 влиятельных персон Нижнего Тагила» составляется ежегодно. В число экспертов редакции TagilCity.ru вошли более 30 представителей различных сфер деятельности. Лонг лист из 300 персон прошел первую оценку десятью экспертами, а далее шорт лист из 150 фамилий редакция передала на оценку еще свыше 20 экспертам. Силовики и журналисты, политики и представители социальной сферы, пиарщики и депутаты, чиновники и предприниматели — пул экспертов редакции TagilCity.ru при составлении рейтинга «ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле».