Силовики, промышленники, чиновники, бизнесмены. Кто сильнее влияет на Нижний Тагил?

В Нижнем Тагиле снижается влияние силовиков

Некоторые силовики в Нижнем Тагиле ослабляют свое влияние, промышленников не становится больше, а у бизнесменов все решает опыт. Разбираемся в том, представители каких сфер доминируют в ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле, который составил TagilCity.ru на основе оценок свыше 30 экспертов.