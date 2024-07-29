Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе ипотеку

Петербуржцам полегче, им нужно зарабатывать от 75 тысяч. Во втором городе России однушку можно купить за 5 млн рублей. Для ипотеки с 30% первоначальным взносом и сроком на 30 лет хватит и 75 тысяч. Но банки редко одобряют такие заявки. Да и вам вряд ли захочется кормить ипотеку, а не себя. Если вы зарабатываете 120 тысяч, то шанс одобрения будет выше.