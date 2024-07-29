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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе ипотеку

Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе ипотеку

29 июля 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney
Центробанк России 26 июля поднял ключевую ставку до 18%. А ипотеку сейчас можно взять под 20%.

Самая дешевая однокомнатная квартира в Москве стоит 10 млн рублей. Чтобы банк одобрил ипотеку, первоначальный взнос должен быть не меньше 30%. Получается, что у банка нужно будет взять 7 млн рублей.

Если взять такой кредит на 30 лет, то отдавать банку нужно будет 120 тысяч рублей в месяц. При этом, платеж не должен превышать 80% от вашей зарплаты. То есть в месяц, вы должны зарабатывать 150 тысяч рублей и более.

К сожалению, чтобы получить такие сказочные условия, нужно постараться. Банки хотят, чтобы платеж составлял 50% от вашего дохода.

Петербуржцам полегче, им нужно зарабатывать от 75 тысяч. Во втором городе России однушку можно купить за 5 млн рублей. Для ипотеки с 30% первоначальным взносом и сроком на 30 лет хватит и 75 тысяч. Но банки редко одобряют такие заявки. Да и вам вряд ли захочется кормить ипотеку, а не себя. Если вы зарабатываете 120 тысяч, то шанс одобрения будет выше.

45 тысяч нужно зарабатывать в городах-миллиониках. Чтобы при ставке 20% вам хватало на еду, вы должны зарабатывать 45 тысяч рублей. А если к скромному обеду вы хотите сходить в кафе, то минимум 72 тысячи. Купить однокомнатную квартиру в Новосибирске можно за 3 миллиона рублей. Кредит на 30 лет будет обходиться вам в 36 тысяч в месяц, пишут «Новые известия».

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#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Деньги#Квартира#Покупка
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