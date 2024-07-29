tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Сотни Екатеринбуржцев не дождались выступления популярного репера

Сотни Екатеринбуржцев не дождались выступления популярного репера

29 июля 2024, 10:26
Фото: 1MI
28 июля в ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге состоялся баскетбольный турнир, на котором должен был выступить репер Yanix.

Организаторы сообщали, что репер выступит в 16:30. Но к назначенному времени так никто и не выступил. Оказалось, что менеджеры допустили ошибку. Вместо начала выступления они написали время начала турнира.

Многие люди, так и не дождались выступления. А тем, кто ждал, пришлось сидеть на полу от безысходности.

Родители подростков жалуются, что выступление началось слишком поздно. Комендантский час в Екатеринбурге начинается в 22:00. Если бы молодые люди остались на концерте, то просто не успели бы вернутся домой до начала комендантского часа.

Ранее стало известно, что в День города в Нижнем Тагиле выступит Александр Маршал.

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Концерт#Певец#Выступление#Екатеринбург
Подпишитесь
Опубликован рейтинг ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:33
Итоги недели: черный дым, жалобы на воду и исследование свалки в Тагиле
Сегодня, 06:47
На СВО, спасая раненного товарища, погиб уроженец Нижнего Тагила
Сегодня, 09:33
Абдулкадыров, Пинаев и Потапов возглавили ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:39
Хедлайнером международного фестиваля «Красная строка» станет Алексей Сальников
Сегодня, 11:15