Сотни Екатеринбуржцев не дождались выступления популярного репера

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Организаторы сообщали, что репер выступит в 16:30. Но к назначенному времени так никто и не выступил. Оказалось, что менеджеры допустили ошибку. Вместо начала выступления они написали время начала турнира.
Многие люди, так и не дождались выступления. А тем, кто ждал, пришлось сидеть на полу от безысходности.
Родители подростков жалуются, что выступление началось слишком поздно. Комендантский час в Екатеринбурге начинается в 22:00. Если бы молодые люди остались на концерте, то просто не успели бы вернутся домой до начала комендантского часа.
Ранее стало известно, что в День города в Нижнем Тагиле выступит Александр Маршал.