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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Спелую малину будете раздавать соседям: как собрать огромный урожай без лишних усилий

Спелую малину будете раздавать соседям: как собрать огромный урожай без лишних усилий

29 июля 2024, 12:55
Фото: 1MI
Если кусты малины из года в год плохо плодоносят и дают весьма скудный урожай, то пришло время полностью поменять подходы к ее выращиванию и уходу.

Из сладкой садовой малины хорошо делать компоты и варить вкусное лечебное варенье, но почему-то ягод всегда не хватает. Приходится докупать их на рынке, а стоят малина в сезон недешево. Опытные дачники, эксперты паблика «Сад, дача, огород, дом I полезные советы и рецепты» делятся полезными советами, которые позволят многократно увеличить урожайность вашей малиновой плантации.

Совет 1. Выращивать малину нужно на шпалерах

На многих участках садовая малина до сих пор растет, как дичок. Отсюда и результат — ягоды мало и она мелкая. Опытные огородники используют для выращивания малины шпалеры — сетки, которые поддерживают растения и дают им опору. Доказано, что это приспособление позволяет в разы, в 6-8 раз, увеличить количество ягод.

Фото: 1MI

Совет 2. Обновите посадки

Малина зачастую растет хаотично, ее буйные заросли могут заполонить большую площадь, но проку от этого мало. Поэтому посадки нужно обязательно упорядочить. Необходимо наметить ряды с помощью шпагата или веревки, вбить колышки через 70 сантиметров и наметить будущие кусты. Лишнее между ними нужно убрать. В оставшихся посадках уберите слабые и больные ветки, сухостой, чтобы усилить рост основных побегов в центре куста. В промежутках между кустами необходимо высадить хорошие здоровые саженцы.

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Совет 3. Вовремя убирайте молодую поросль

Вокруг главного куста будет все время появляться молодая поросль, с которой необходимо бороться и которую нужно воспринимать не как полноценную малину, а как обычный сорняк. Поросль отнимает силы у главного куста, забирая у него до 50% питательных веществ. Также поросль малины затеняет нижнюю часть основного куста, из-за этого созревающие внизу ягоды недополучают солнечного света и получаются мелкими и кислыми.

Совет 4. Подкармливайте малину органическими удобрениями

Из всех растений именно малина особенно нуждается в органике. Для подкормки можно использовать навоз, торф, перегной из компостной ямы. В природе дикая малина не растет в чистом поле, а предпочитает места под большими деревьями, где образуется слой из перепревшей опавшей листвы. Для куста такие условия идеальны.

Ранее эксперты поделились лайфхаками, как правильно поливать растения в жару.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Сад#Дача#Огород#Ягоды#Дом и сад#КЦ
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