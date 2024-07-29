Спелую малину будете раздавать соседям: как собрать огромный урожай без лишних усилий

Вокруг главного куста будет все время появляться молодая поросль, с которой необходимо бороться и которую нужно воспринимать не как полноценную малину, а как обычный сорняк. Поросль отнимает силы у главного куста, забирая у него до 50% питательных веществ. Также поросль малины затеняет нижнюю часть основного куста, из-за этого созревающие внизу ягоды недополучают солнечного света и получаются мелкими и кислыми.