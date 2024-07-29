Спелую малину будете раздавать соседям: как собрать огромный урожай без лишних усилий

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Из сладкой садовой малины хорошо делать компоты и варить вкусное лечебное варенье, но почему-то ягод всегда не хватает. Приходится докупать их на рынке, а стоят малина в сезон недешево. Опытные дачники, эксперты паблика «Сад, дача, огород, дом I полезные советы и рецепты» делятся полезными советами, которые позволят многократно увеличить урожайность вашей малиновой плантации.
На многих участках садовая малина до сих пор растет, как дичок. Отсюда и результат — ягоды мало и она мелкая. Опытные огородники используют для выращивания малины шпалеры — сетки, которые поддерживают растения и дают им опору. Доказано, что это приспособление позволяет в разы, в 6-8 раз, увеличить количество ягод.
Малина зачастую растет хаотично, ее буйные заросли могут заполонить большую площадь, но проку от этого мало. Поэтому посадки нужно обязательно упорядочить. Необходимо наметить ряды с помощью шпагата или веревки, вбить колышки через 70 сантиметров и наметить будущие кусты. Лишнее между ними нужно убрать. В оставшихся посадках уберите слабые и больные ветки, сухостой, чтобы усилить рост основных побегов в центре куста. В промежутках между кустами необходимо высадить хорошие здоровые саженцы.
Вокруг главного куста будет все время появляться молодая поросль, с которой необходимо бороться и которую нужно воспринимать не как полноценную малину, а как обычный сорняк. Поросль отнимает силы у главного куста, забирая у него до 50% питательных веществ. Также поросль малины затеняет нижнюю часть основного куста, из-за этого созревающие внизу ягоды недополучают солнечного света и получаются мелкими и кислыми.
Из всех растений именно малина особенно нуждается в органике. Для подкормки можно использовать навоз, торф, перегной из компостной ямы. В природе дикая малина не растет в чистом поле, а предпочитает места под большими деревьями, где образуется слой из перепревшей опавшей листвы. Для куста такие условия идеальны.
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