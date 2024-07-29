Среди влиятельных персон в Нижнем Тагиле становится все больше женщин

Причины роста числа влиятельных женщин в Нижнем Тагиле собеседники редакции TagilCity.ru связывают с общей тенденцией на увеличение присутствия женщин во всех структурах — как в корпорациях, так и во власти. Однако тренды — не единственная причина, основной вклад в этом — труд самих женщин и их надежное окружение, уверена депутат Галина Масликова.