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Названы самые влиятельные женщины Нижнего Тагила

Среди влиятельных персон в Нижнем Тагиле становится все больше женщин

29 июля 2024, 12:30
Фото: tagilcity.ru

Названы самые влиятельные женщины Нижнего Тагила

Еще на двух женщин больше стало в сотне влиятельных персон в Нижнем Тагиле по итогу оценок экспертов редакции TagilCity.ru. Среди 20 женщин в рейтинге — 6 депутатов, 7 чиновниц, а также медицинские работники и правоохранители. В прошлом рейтинге доля тагильчанок была на уровне 18%.

Рейтинг самых влиятельных женщин в Нижнем Тагиле полон рекордов, а многие из участниц носят звание самых в своей отрасли. 

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14 место — Дронова Мария Михайловна, директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗ. Она прибавила две позиции и стала самой влиятельной женщиной в городе, даже не находясь в нем физически.

15 место — Пудовкина Ирина Анатольевна, директор ООО НТТК «Телекон», депутат городской думы Нижнего Тагила. Предпринимательница уступила первую «женскую» строчку, потеряв три позиции, однако все еще является самой влиятельной женщиной среди коллег-депутатов.

20 место — Абдулкадырова Людмила Магомедовна, начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила. Чиновница тоже потеряла три строки в рейтинге, но ее результат — лучший среди женщин-чиновниц.

27 место — Ефименко Юлия Валерьевна, директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу, депутат городской думы Нижнего Тагила. Самый яркий взлет в рейтинге (+43 позиции) среди женщин по праву у Юлии Ефименко, которая показывает себя активным депутатом.

35 место — Масликова Галина Анатольевна, директор средней школы №32, депутат городской думы Нижнего Тагила. Педагог-лидер рейтинга в начале 2024 года принимала Владимира Путина в стенах возглавляемой школы. Рост влиятельности депутата составил 4 позиции.

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38 место — Артамонова Ирина Владимировна, заместитель директора по персоналу Уралвагонзавода, депутат городской думы Нижнего Тагила. Представитель команды УВЗ улучшила свое положение в рейтинге влиятельных на 14 строк, в том числе проявляя неравнодушие как депутат.

41 место — Климова Жанна Сергеевна, главный врач ГАУЗ СО «Городская поликлиника № 4». Это самый лучший дебют среди женщин в рейтинге.

43 место — Ивушкина Мария Сергеевна, управляющий делами Администрации города. Чиновница также дебютирует после прошлого рейтинга, в котором эксперты не нашли для нее высоких оценок.

46 место — Ильина Римма Николаевна, директор санатория-профилактория «Ленёвка», депутат городской думы Нижнего Тагила. Депутат с поддержкой от ЕВРАЗ НТМК дебютирует в рейтинге этого года сразу на 46 месте.

48 место — Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования администрации Нижнего Тагила. Чиновница ежегодно входит в число влиятельных персон, но в этот раз ее уровень упал на 21 строчку. 

Причины роста числа влиятельных женщин в Нижнем Тагиле собеседники редакции TagilCity.ru связывают с общей тенденцией на увеличение присутствия женщин во всех структурах — как в корпорациях, так и во власти. Однако тренды — не единственная причина, основной вклад в этом — труд самих женщин и их надежное окружение, уверена депутат Галина Масликова.

Если рассматривать влияние как присутствие во власти, в бизнесе, в управлении крупными предприятиями, то это так. Женщин стало больше, это очевидно. Только в нижнетагильской городской Думе 8 созыва — почти треть от общего количество депутатов — женщины. Такого не было прежде никогда. Почему это происходит в Нижнем Тагиле, как и во всей стране? Эта тенденция, мне кажется, связана с пересмотром роли женщины в обществе в принципе: от хранительницы домашнего очага и воспитания детей до руководителя и политика. Сейчас женщина успевает быть успешной на работе и дома благодаря современным технологиям. Это касается всех сфер жизни: связь, транспорт, домашнее хозяйство. А сила женщины, на мой взгляд, заключается в ее гиперответственности (что заложено природой) и способности к многозадачности (что выработалось с годами). Ну и потом, очевидно, что женщине нужно быть порой намного более способной и сильной, чтобы конкурировать с мужчиной. Секрет моего успеха — это моя команда на работе и дома. Это — близкие мне люди, на которых я могу всегда положиться, — рассказала TagilCity.ru Галина Масликова.
Я обычный человек, люблю свою работу, стараюсь и коллектив санатория пропитать чувством любви к своему делу! Душа должна присутствовать во всем. Мы сфера гостеприимства: желание сделать красиво и качественно, чтобы порадовать наших гостей! Влиятельным человеком я себя не считаю, — рассказывает о своих впечатлениях Римма Ильина.

Отметим, что в первой десятке рейтинга расположены только мужчины, самая высокая строчка у женщин — 14 место. Узнать имена всех женщин, попавших в число влиятельных персон Нижнего Тагила можно на странице проекта TagilCity.ru.

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В число экспертов редакции TagilCity.ru при составлении данного ТОП-100 вошли свыше 30 представителей различных структур. Лонг лист из 300 персон прошел первую оценку десятью экспертами, а далее шорт лист из 150 фамилий редакция передала на оценку еще свыше 20 экспертам. Силовики и журналисты, политики и представители социальной сферы, пиарщики и депутаты, чиновники и предприниматели — пул экспертов редакции TagilCity.ru при составлении рейтинга ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле.

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