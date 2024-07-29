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Житель Туринска убил двух человек и сел в тюрьму пожизненно

Суд приговорил жителя Туринска к пожизненному заключению за убийство 2 человек

29 июля 2024, 06:29
Фото: 1MI

Житель Туринска убил двух человек и сел в тюрьму пожизненно

В Туринске местный житель убил своих знакомых во время ссоры. Происшествие случилось 17 марта 2024 года.

Осужденный вместе со своей знакомой и ее сожителем употреблял алкоголь. Между ними произошла ссора, во время которой свердловчанин схватил нож и ударил им несколько раз мужчину, который лежал на диване. Потерпевший умер на месте происшествия, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Затем злоумышленник несколько ударил ножом женщину, которая в этот момент сидела в кресле. Она скончалась в больнице спустя шесть дней после ранения. Осужденного задержали, а также в отношении него было возбуждено дело.

Суд приговорил подсудимого к пожизненному заключению.

Напомним, житель Екатеринбурга убил знакомого, после чего спрятал тело в подвале. Его приговорили к девяти годам тюрьмы.

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