Суд приговорил жителя Туринска к пожизненному заключению за убийство 2 человек

Осужденный вместе со своей знакомой и ее сожителем употреблял алкоголь. Между ними произошла ссора, во время которой свердловчанин схватил нож и ударил им несколько раз мужчину, который лежал на диване. Потерпевший умер на месте происшествия, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.