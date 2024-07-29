Суд приговорил жителя Туринска к пожизненному заключению за убийство 2 человек

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Осужденный вместе со своей знакомой и ее сожителем употреблял алкоголь. Между ними произошла ссора, во время которой свердловчанин схватил нож и ударил им несколько раз мужчину, который лежал на диване. Потерпевший умер на месте происшествия, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Затем злоумышленник несколько ударил ножом женщину, которая в этот момент сидела в кресле. Она скончалась в больнице спустя шесть дней после ранения. Осужденного задержали, а также в отношении него было возбуждено дело.
Суд приговорил подсудимого к пожизненному заключению.
Напомним, житель Екатеринбурга убил знакомого, после чего спрятал тело в подвале. Его приговорили к девяти годам тюрьмы.