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Свердловские боксеры завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся России

Свердловские боксеры завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся России

29 июля 2024, 08:25
Фото: 1MI
Свердловские боксеры отличились на Спартакиаде учащихся России в Ульяновске, взяв 4 награды.

Золото в весовой категории до 46 кг взял Арсений Лохнев. Серебро досталось Мелании Мазиной (66 кг), Полине Светловой (80 кг) и Эмилии Беловой (80+кг).

По словам Мелании Мазиной, спортсменка упорно тренировались, оттачивая технику и скорость. Главная задача для кандидатки в мастера спорта была достичь высоких результатов на соревнованиях.

В 2024 году в Спартакиаде приняли участие 199 юных боксеров из разных регионов России. Наш регион представляли 7 спортсменов, сообщили в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.

Полный комплект наград привезли тагильчане с первенства УрФО по боксу.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Бокс#Медаль#Екатеринбург
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