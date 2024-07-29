Свердловские боксеры завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся России

Золото в весовой категории до 46 кг взял Арсений Лохнев. Серебро досталось Мелании Мазиной (66 кг), Полине Светловой (80 кг) и Эмилии Беловой (80+кг).



По словам Мелании Мазиной, спортсменка упорно тренировались, оттачивая технику и скорость. Главная задача для кандидатки в мастера спорта была достичь высоких результатов на соревнованиях.



В 2024 году в Спартакиаде приняли участие 199 юных боксеров из разных регионов России. Наш регион представляли 7 спортсменов, сообщили в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.