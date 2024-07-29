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Таксист в Екатеринбурге выкинул пассажирку на асфальт

Таксист в Екатеринбурге выкинул пассажирку на асфальт

29 июля 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге водитель такси выкинул на дорогу девушку, которая ехала из Академического района.

Подруга пострадавшей рассказала, что она вызвала для нее и ее 15-летней дочери такси. Они вышли на улицу до того, как приехала машина, однако в приложении был указан статус ожидания. Такси приехало спустя три минуты, пишет Е1.

Пассажирка поинтересовалась, почему водитель решил включить ожидание, когда он еще не подъехал. Мужчина отреагировал агрессивно, стал нецензурно ругаться и потребовал покинуть транспорт. Женщина отказалась. Тогда таксист стал курить в салоне.

После словесной перепалки мужчина подбежал к задней двери, вытащил женщину и кинул ее на асфальт, а затем уехал. Екатеринбурженка повредила руки и лицо, а также у нее оказалась испорчена сумка.

Напомним, в Екатеринбурге водитель такси избил пожилого пассажира из-за того, что он сделал ему замечание по поводу маршрута.

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