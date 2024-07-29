Топ-100 влиятельных тагильчан, экоитоги недели и ремонт моста на Серовском тракте

Корреспонденты TagilCity.ru разбирались в том, представители каких профессий и сфер больше других влияют на жизнь города. Одной из самых влиятельных групп остаются силовики, однако число конкретных персон за год в этом списке снизилось. Также сильные позиции в рейтинге занимают руководители промышленных предприятий, депутаты разных уровней, чиновники и предприниматели.