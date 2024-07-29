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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Топ-100 влиятельных тагильчан, экоитоги недели и ремонт моста на Серовском тракте

Топ-100 влиятельных тагильчан, экоитоги недели и ремонт моста на Серовском тракте

29 июля 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
Опубликован список самых влиятельных тагильчан. TagilCity.ru подвел экоитоги недели. Реконструкция моста на Серовском тракте продолжается. Городской травмпункт отремонтируют за 122 млн рублей. Подводим итоги за 29 июля в Тагиле и Свердловской области.

Редакция TagilCity.ru представляет ежегодный топ-100 самых влиятельных тагильчан. Глава муниципального управления МВД, мэр и гендиректор Уралвагонзавода вошли в тройку лидеров. А в десятку самых-самых кроме Ибрагима Абдулкадырова, Владислава Пинаева и Александра Потапова также попали депутаты, промышленники и чиновники.

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Корреспонденты TagilCity.ru разбирались в том, представители каких профессий и сфер больше других влияют на жизнь города. Одной из самых влиятельных групп остаются силовики, однако число конкретных персон за год в этом списке снизилось. Также сильные позиции в рейтинге занимают руководители промышленных предприятий, депутаты разных уровней, чиновники и предприниматели.

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23 июля тагильчане заметили густой и черный дым над городом. Мэрия решила обновить оборудование местных спасателей. Экологи проводят проверку на свалке промышленных отходов в Тагиле. Как всегда по понедельникам читайте экологические итоги недели.

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Ремонт на путепроводе на Серовском тракте идет полным ходом. Тагильские общественники посетили объект в пятницу, 26 июля, и выяснили, что в этот день на мосту работали 12 человек. Сейчас подрядчик занимается вязкой арматуры и восстановлением технического тротуара.

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Мэрия Нижнего Тагила готова потратить на ремонт травматологического пункта на Вагонке более 122 млн рублей. Построенное более 70 лет назад здание медучреждения нуждается в серьезной реконструкции. Подрядчика должны определить в августе.

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