Топ-100 влиятельных тагильчан, экоитоги недели и ремонт моста на Серовском тракте

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Редакция TagilCity.ru представляет ежегодный топ-100 самых влиятельных тагильчан. Глава муниципального управления МВД, мэр и гендиректор Уралвагонзавода вошли в тройку лидеров. А в десятку самых-самых кроме Ибрагима Абдулкадырова, Владислава Пинаева и Александра Потапова также попали депутаты, промышленники и чиновники.
Корреспонденты TagilCity.ru разбирались в том, представители каких профессий и сфер больше других влияют на жизнь города. Одной из самых влиятельных групп остаются силовики, однако число конкретных персон за год в этом списке снизилось. Также сильные позиции в рейтинге занимают руководители промышленных предприятий, депутаты разных уровней, чиновники и предприниматели.
23 июля тагильчане заметили густой и черный дым над городом. Мэрия решила обновить оборудование местных спасателей. Экологи проводят проверку на свалке промышленных отходов в Тагиле. Как всегда по понедельникам читайте экологические итоги недели.
Ремонт на путепроводе на Серовском тракте идет полным ходом. Тагильские общественники посетили объект в пятницу, 26 июля, и выяснили, что в этот день на мосту работали 12 человек. Сейчас подрядчик занимается вязкой арматуры и восстановлением технического тротуара.
Мэрия Нижнего Тагила готова потратить на ремонт травматологического пункта на Вагонке более 122 млн рублей. Построенное более 70 лет назад здание медучреждения нуждается в серьезной реконструкции. Подрядчика должны определить в августе.