Три тысячи тонн опасных пшеницы и ячменя обнаружили в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Во время проверки было выяснено, что на данную продукцию не были проведены экспертизы афлатоксинов. Проведенные исследования не подтверждают безопасность зерен ячменя и пшеницы для кормовых целей, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
В связи с этим агропромышленной компании «Коркинская» вынесли предупреждение. Предприятие попросили не нарушать правила регламента Таможенного союза во время декларирования зерна.
Напомним, в июле 2024 года в Свердловскую область привезли 18 тонн помидоров, которые оказались опасными. Продукцию решили уничтожить.