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Updated Сегодня, 09:32

Три тысячи тонн опасных пшеницы и ячменя обнаружили в Свердловской области

Три тысячи тонн опасных пшеницы и ячменя обнаружили в Свердловской области

29 июля 2024, 09:30
Фото: 1MI
В Свердловской области во время проверки Роспотребнадзора было выявлено три тысячи тонн зерна, которое представляет собой опасность.

Во время проверки было выяснено, что на данную продукцию не были проведены экспертизы афлатоксинов. Проведенные исследования не подтверждают безопасность зерен ячменя и пшеницы для кормовых целей, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

В связи с этим агропромышленной компании «Коркинская» вынесли предупреждение. Предприятие попросили не нарушать правила регламента Таможенного союза во время декларирования зерна.

Напомним, в июле 2024 года в Свердловскую область привезли 18 тонн помидоров, которые оказались опасными. Продукцию решили уничтожить.

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#Елизавета Зиборова#Проверка#Свердловская область#Здоровье#Экспертиза#Опасность#Роспотребнадзор#Специалисты#Продукция#Предупреждение#Правила#Исследование#Зерно#Екатеринбург
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