Цех по разливу воды в Свердловской области закрылся после массового отравления

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Производство питьевой воды Olavoda велось без соответствующих документов. По помещению бегали грызуны, а на полу валялись мертвые насекомые. А работникам негде было помыть руки, в цеху просто нет умывальников.
Сейчас деятельность цеха приостановлена, сообщили в службе судебных приставов.
Напомним, ранее стало известно об отравлении 31 человека в Сысерти. Причиной стало употребление питьевой воды, которая была произведена в цехе.