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Цех по разливу воды в Свердловской области закрылся после массового отравления

Цех по разливу воды в Свердловской области закрылся после массового отравления

29 июля 2024, 06:49
Фото: tagilcity.ru
В поселке Первомайском приставы совместно с санитарными врачами закрыли цех по розливу воды.

Производство питьевой воды Olavoda велось без соответствующих документов. По помещению бегали грызуны, а на полу валялись мертвые насекомые. А работникам негде было помыть руки, в цеху просто нет умывальников.

Сейчас деятельность цеха приостановлена, сообщили в службе судебных приставов.

Напомним, ранее стало известно об отравлении 31 человека в Сысерти. Причиной стало употребление питьевой воды, которая была произведена в цехе.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Вода#Отравление#Приставы#Екатеринбург#Происшествие#Производитель
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