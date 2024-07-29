Ученый рассказал, почему дожди не спасут Свердловскую область от засухи

Заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ Сергей Залесов рассказал, что из-за последних жарких лет земля на Урале пересохла. А в результате ливней, земля просто не успевает впитать воду. Вместо ливней идеально подошел бы продолжительный моросящий дождь.