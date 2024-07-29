Ученый рассказал, почему дожди не спасут Свердловскую область от засухи

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ Сергей Залесов рассказал, что из-за последних жарких лет земля на Урале пересохла. А в результате ливней, земля просто не успевает впитать воду. Вместо ливней идеально подошел бы продолжительный моросящий дождь.
Но, у ливней есть и свои плюсы. Они вымочили верхний слой почвы, теперь риск лесных пожаров почти нулевой, рассказал ученый ЕАН.
Напомним, что 26 июля в Челябинской области выпало несколько месячных норм осадков. Из-за этого прорвало дамбу и смыло несколько федеральных трасс.