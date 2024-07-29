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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Ученый назвал причины неэффективности дождей от засухи в Свердловской области

Ученый рассказал, почему дожди не спасут Свердловскую область от засухи

29 июля 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney

Ученый назвал причины неэффективности дождей от засухи в Свердловской области

Продолжительные ливни не спасут Свердловскую область от засухи.

Заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ Сергей Залесов рассказал, что из-за последних жарких лет земля на Урале пересохла. А в результате ливней, земля просто не успевает впитать воду. Вместо ливней идеально подошел бы продолжительный моросящий дождь.

Но, у ливней есть и свои плюсы. Они вымочили верхний слой почвы, теперь риск лесных пожаров почти нулевой, рассказал ученый ЕАН.

Напомним, что 26 июля в Челябинской области выпало несколько месячных норм осадков. Из-за этого прорвало дамбу и смыло несколько федеральных трасс.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Природа#Ливни#Ученый#Засуха#Екатеринбург
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