В «Единой России» рассказали об основных итогах весенней сессии

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Портал mkset.ru пишет, что одним из самых важных социальных решений, принятых в рамках весенней сессии Госдумы, Якушев назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам. Данное изменение реализовано по поручению президента. Врио секретаря генсовета «Единой России» уверен, что новый закон заставит некоторых неработающих пенсионеров задуматься о том, чтобы снова пойти на работу. Второе важное изменение — переход к прогрессивной шкале налогообложения. Якушев отметил, что дополнительные средства, которые бюджет получит от налогов, будут направлены на решение социальных проблем в стране. Также партии удалось обеспечить поправки в бюджет, чтобы выделить средства на реализацию послания президента. Среди них — выделение 66 миллиардов рублей в рамках программы «Семейная ипотека». Эти средства позволят приобрести жилье более ста тысячам семей по всей стране.
Важное место в законодательной работе «Единой России» было уделено защите прав участников специальной военной операции и членов их семей. Среди более трёх десятков законов врио секретаря генсовета выделил введение возможности продления служебных контрактов тех, кто направился в зону СВО, и запрет на увольнение женщин, чей супруг погиб на фронте, в течение года.
Не обошла стороной «Единая Россия» и поддержку семей с детьми на законодательном уровне. Был улучшен порядок назначения ежемесячных выплат в связи с рождением ребенка и закреплено право на повышенную выплату страховой пенсии прадедушкам и прабабушкам, являющимся опекунами детей младше 18 лет. Коснулись изменения также сфер образования и медицины. С 1 марта классные руководители в школах и кураторы групп в техникумах получат дополнительные выплаты, а с 1 сентября их получат все советники в школах. Законодательно также удалось обеспечить расширение лекарственной доступности в труднодоступных населенных пунктах. Также партия работает над проектами по разграничению медицинской услуги и медицинской помощи и о передвижных аптеках.
Владимир Якушев также рассказал о приоритетных направлениях работы «Единой России» в осеннюю сессию. Главным из них станет федеральный бюджет, который должен работать для реализации национальных целей и обеспечить выполнение всех социальных обязательств государства. Об этом пишет портал ER.RU.