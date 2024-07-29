В «Единой России» рассказали об основных итогах весенней сессии

Не обошла стороной «Единая Россия» и поддержку семей с детьми на законодательном уровне. Был улучшен порядок назначения ежемесячных выплат в связи с рождением ребенка и закреплено право на повышенную выплату страховой пенсии прадедушкам и прабабушкам, являющимся опекунами детей младше 18 лет. Коснулись изменения также сфер образования и медицины. С 1 марта классные руководители в школах и кураторы групп в техникумах получат дополнительные выплаты, а с 1 сентября их получат все советники в школах. Законодательно также удалось обеспечить расширение лекарственной доступности в труднодоступных населенных пунктах. Также партия работает над проектами по разграничению медицинской услуги и медицинской помощи и о передвижных аптеках.