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Posted 29 июля, 11:35

Published 29 июля, 11:35

Modified 29 июля, 11:37

Updated 29 июля, 11:37

В Екатеринбурге суд дал 7 лет полицейскому за получение взятки

В Екатеринбурге суд дал 7 лет полицейскому за получение взятки

29 июля 2024, 11:35
Фото: 1MI.
29 июля Свердловский областной суд приговорил подполковника Альберта Шакурова к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Криминалисты выяснили, что в 2020 году у подозреваемого по другому делу украли из сейфа 12 млн рублей. Но, полиция постоянно отказывала в возбуждении дела. Тогда родственница дала взятку Шакурову, чтобы тот поспособствовал началу проверки.

В мае 2024 года Верх-Исетский суд назначил Шакурову штраф 2 млн рублей за получение взятки в 200 тысяч и прекратил уголовное дело, так как подозреваемый активно содействовал следствию, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Но, прокуратура не согласилась с вынесенным приговором и подала апелляцию в областной суд. Теперь Альберт Шакуров будет отбывать семилетнее наказание в колонии строго режима.

Ранее в Нижнем Тагиле был уволен начальник РЭО ГИБДД Андрей Торощин. Он обвиняется во взяточничестве.

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