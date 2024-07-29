В Екатеринбурге суд дал 7 лет полицейскому за получение взятки

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Криминалисты выяснили, что в 2020 году у подозреваемого по другому делу украли из сейфа 12 млн рублей. Но, полиция постоянно отказывала в возбуждении дела. Тогда родственница дала взятку Шакурову, чтобы тот поспособствовал началу проверки.
В мае 2024 года Верх-Исетский суд назначил Шакурову штраф 2 млн рублей за получение взятки в 200 тысяч и прекратил уголовное дело, так как подозреваемый активно содействовал следствию, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
Но, прокуратура не согласилась с вынесенным приговором и подала апелляцию в областной суд. Теперь Альберт Шакуров будет отбывать семилетнее наказание в колонии строго режима.
Ранее в Нижнем Тагиле был уволен начальник РЭО ГИБДД Андрей Торощин. Он обвиняется во взяточничестве.