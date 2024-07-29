В Екатеринбурге суд дал 7 лет полицейскому за получение взятки

Криминалисты выяснили, что в 2020 году у подозреваемого по другому делу украли из сейфа 12 млн рублей. Но, полиция постоянно отказывала в возбуждении дела. Тогда родственница дала взятку Шакурову, чтобы тот поспособствовал началу проверки.