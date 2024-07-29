tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Екатеринбурге суд дал 7 лет полицейскому за получение взятки

В Екатеринбурге суд дал 7 лет полицейскому за получение взятки

29 июля 2024, 11:35
Фото: 1MI
29 июля Свердловский областной суд приговорил подполковника Альберта Шакурова к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Криминалисты выяснили, что в 2020 году у подозреваемого по другому делу украли из сейфа 12 млн рублей. Но, полиция постоянно отказывала в возбуждении дела. Тогда родственница дала взятку Шакурову, чтобы тот поспособствовал началу проверки.

В мае 2024 года Верх-Исетский суд назначил Шакурову штраф 2 млн рублей за получение взятки в 200 тысяч и прекратил уголовное дело, так как подозреваемый активно содействовал следствию, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Но, прокуратура не согласилась с вынесенным приговором и подала апелляцию в областной суд. Теперь Альберт Шакуров будет отбывать семилетнее наказание в колонии строго режима.

Ранее в Нижнем Тагиле был уволен начальник РЭО ГИБДД Андрей Торощин. Он обвиняется во взяточничестве.

Уголовное дело по факту взятки возбудили в отношении мигранта в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Верхнем Тагиле фельдшер попалась на взятках: все отдаст в пользу государстваПриставы конфисковали снегоболотоход у жителя Тугулыма за взяткуЗамдиректора «Водоканала» в Первоуральске предстанет перед судом за взятки
#Ирина Кирилова#Свердловская область#Суд#Криминал#Приговор#Полицейский#Взятка#Наказание#Екатеринбург
Подпишитесь
Опубликован рейтинг ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:33
Итоги недели: черный дым, жалобы на воду и исследование свалки в Тагиле
Сегодня, 06:47
На СВО, спасая раненного товарища, погиб уроженец Нижнего Тагила
Сегодня, 09:33
Абдулкадыров, Пинаев и Потапов возглавили ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:39
Сотни Екатеринбуржцев не дождались выступления популярного репера
Сегодня, 10:26
Хедлайнером международного фестиваля «Красная строка» станет Алексей Сальников
Сегодня, 11:15