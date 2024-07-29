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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

В Кемерове семейная группировка разбила сердца почти сотни российских женщин

29 июля 2024, 07:39
В Кемерове предстанут перед судом трое жителей города, обвиняемые в хищении денежных средств у 98 женщин.

По данным следствия, с июня 2019 года по декабрь 2022 года трое мужчин — двое братьев и их отец — под вымышленными именами знакомились с женщинами в интернете. В ходе общения они предлагали им оплатить стоимость доставки дорогостоящего подарка, обещая возместить эти расходы позже. Ссылаясь на то, что находятся в другой стране, обвиняемые убеждали женщин перевести деньги на виртуальные банковские карты. Полученные средства они использовали для личного обогащения, пишет sibdepo.ru.

Как установило следствие, организатором преступной группы был один из братьев, а второй брат и их отец добровольно участвовали в мошеннической схеме. Каждому из них предъявлено обвинение в совершении 98 эпизодов мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело в отношении кемеровской «семейной группировки» будет рассмотрено в Центральном районном суде города.

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