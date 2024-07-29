В Кемерове семейная группировка разбила сердца почти сотни российских женщин

По данным следствия, с июня 2019 года по декабрь 2022 года трое мужчин — двое братьев и их отец — под вымышленными именами знакомились с женщинами в интернете. В ходе общения они предлагали им оплатить стоимость доставки дорогостоящего подарка, обещая возместить эти расходы позже. Ссылаясь на то, что находятся в другой стране, обвиняемые убеждали женщин перевести деньги на виртуальные банковские карты. Полученные средства они использовали для личного обогащения, пишет sibdepo.ru.



Как установило следствие, организатором преступной группы был один из братьев, а второй брат и их отец добровольно участвовали в мошеннической схеме. Каждому из них предъявлено обвинение в совершении 98 эпизодов мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



Уголовное дело в отношении кемеровской «семейной группировки» будет рассмотрено в Центральном районном суде города.