В Кольцово в Екатеринбурге двое пассажиров вместо перелета оказались в «обезьяннике»

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
27 июля мужчина желавший улететь в Москву начал ругаться матом и мешать работе бортпроводников. Транспортные полицейские сняли его с рейса и поместили за решетку на 17 часов.
На следующий день, транспортников опять вызвали к самолету. По той же самой причине. Только уже другой мужчина неадекватно себя вел на борту самолета, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
В сумме двое мужчин провели в «обезьяннике» 27 часов. Теперь им придется не только оплатить штраф, но и купить себе новые билеты.
Ранее в метро Екатеринбурга нетрезвая женщина разбила турникет.