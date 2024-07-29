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В Кольцово в Екатеринбурге двое пассажиров вместо перелета оказались в «обезьяннике»

В Кольцово в Екатеринбурге двое пассажиров вместо перелета оказались в «обезьяннике»

29 июля 2024, 13:51
Фото: 1MI
В минувшие выходные, в Кольцов два пассажира были сняты с рейсов за плохое поведение.

27 июля мужчина желавший улететь в Москву начал ругаться матом и мешать работе бортпроводников. Транспортные полицейские сняли его с рейса и поместили за решетку на 17 часов.

На следующий день, транспортников опять вызвали к самолету. По той же самой причине. Только уже другой мужчина неадекватно себя вел на борту самолета, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В сумме двое мужчин провели в «обезьяннике» 27 часов. Теперь им придется не только оплатить штраф, но и купить себе новые билеты.

Ранее в метро Екатеринбурга нетрезвая женщина разбила турникет.

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