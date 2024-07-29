tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В Свердловской области при ремонте дороги украли почти миллион рублей

В Свердловской области при ремонте дороги украли почти миллион рублей

29 июля 2024, 13:46
Фото: 1MI
В Свердловской области при ремонте дороги украли 900 тысяч рублей.

В деревне Контуганово по контракту с местной администрацией местный предприниматель отремонтировал дорогу.

В ходе проверки выяснилось, что в контракт была включена стоимость работы, которая по факту не проводилась. В результате данных действий бизнесмен нанес урон бюджету Кленовского сельского поселения в размере 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший инспектор ГИБДД в Серове оштрафован на 510 тысяч за взятку и мошенничество.

Альфонса и «сына украинского мэра» судят в Екатеринбурге за мошенничество
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Деньги#Уголовное дело#Мошенничество#Екатеринбург
Подпишитесь
Абдулкадыров, Пинаев и Потапов возглавили ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:39
Итоги недели: черный дым, жалобы на воду и исследование свалки в Тагиле
Сегодня, 06:47
«Работа кипит»: рабочие продолжают ремонтировать мост на Серовской трассе под Тагилом
Сегодня, 11:39
Опубликован рейтинг ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:33
Ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле оценили в 122 млн
Сегодня, 11:39
Хедлайнером международного фестиваля «Красная строка» станет Алексей Сальников
Сегодня, 11:15