В Свердловской области при ремонте дороги украли почти миллион рублей

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В деревне Контуганово по контракту с местной администрацией местный предприниматель отремонтировал дорогу.
В ходе проверки выяснилось, что в контракт была включена стоимость работы, которая по факту не проводилась. В результате данных действий бизнесмен нанес урон бюджету Кленовского сельского поселения в размере 900 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее бывший инспектор ГИБДД в Серове оштрафован на 510 тысяч за взятку и мошенничество.