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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Убийцы подруг в Красноуфимске найдены спустя 12 лет

В Свердловской области раскрыли убийство 12-летней давности

29 июля 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney

Убийцы подруг в Красноуфимске найдены спустя 12 лет

В 2013 году при строительстве, в 500 метрах от автодороги «Красноуфимск — Симинчи» были обнаружены скелеты двух женщин. Спустя 12 лет удалось найти виновных. Теперь они отправятся в колонию.

Помощник руководителя следственного комитета Свердловской области Александр Шульга сообщил, что двое виновных братьев были задержаны.

Оказалось, что два найденных скелета принадлежат двум подругам, которые пропали в мае 2012 года.

Криминалисты и следователи 10 лет не могли выйти на след убийц. Но в августе 2023 года им удалось задержать двух братьев. Один из которых даже поменял фамилию и сменил место жительства.

Один из задержанных сознался в убийстве после проверки на полиграфе. Это позволило силовикам с точностью установить все моменты убийства.

Теперь двух мужчин ждет тюремное заключение. Один брат отправлен в колонию на 22 года, а второй на 19 лет и 8 месяцев.

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