В Свердловской области раскрыли убийство 12-летней давности

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Помощник руководителя следственного комитета Свердловской области Александр Шульга сообщил, что двое виновных братьев были задержаны.
Оказалось, что два найденных скелета принадлежат двум подругам, которые пропали в мае 2012 года.
Криминалисты и следователи 10 лет не могли выйти на след убийц. Но в августе 2023 года им удалось задержать двух братьев. Один из которых даже поменял фамилию и сменил место жительства.
Один из задержанных сознался в убийстве после проверки на полиграфе. Это позволило силовикам с точностью установить все моменты убийства.
Теперь двух мужчин ждет тюремное заключение. Один брат отправлен в колонию на 22 года, а второй на 19 лет и 8 месяцев.