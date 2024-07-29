В Свердловской области специальным краном доставали автомобиль улетевший в овраг

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Смертельное ДТП произошло 29 июля около полуночи. Водитель «Hyundai Solaris» не справился с управлением, перевернулся и улетел в глубокий овраг.
В момент аварии в салоне кроме водителя находились мужчина и женщина. Все трое погибли на месте до приезда медиков. Личность женщины неизвестна, ее предстоит установить сотрудникам полиции.
Сотрудникам службы спасения пришлось доставать автомобиль с помощью спецкрана.
Возможно погибшие были в состоянии алкогольного опьянения. Выяснить это предстоит следствию, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области.
Напомним, сотрудники титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» попали в аварию в Свердловской области.