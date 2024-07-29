Власти Екатеринбурга готовятся глобально перегородить центр города

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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В мэрии Екатеринбурга предупредили о предстоящих перекрытиях, чтобы горожане могли заранее спланировать свои маршруты передвижения.
Сам марафон пройдет 11 августа, но движение транспорта начнут ограничивать с вечера 10 августа. Всего в зоне перекрытия окажутся 12 улиц. Также здесь будет запрещено парковаться.
Марафон пройдет в столице Среднего Урала уже в девятый раз. По предварительным данным, в забеге собираются участвовать около пяти тысяч человек. Состоятся как взрослые, так и детские старты.
Ранее легкоатлетический забег прошел в селе под Нижним Тагилом.