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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:48

Волонтеры спасли бобра из колодца в Алапаевске

Волонтеры спасли бобра из колодца в Алапаевске

29 июля 2024, 11:46
Фото: «КП-Екатеринбург»
Волонтеры в Алапаевске вытащили из колодца бобра, который туда упал.

Бобра заметил один из местных жителей. Животное сидело на дне возле самой стенки, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: «КП-Екатеринбург»

В течение нескольких минут бобра вытащили с помощью спасательной веревки и посадили на траву. Он пошел в сторону дороги и волонтеры отнесли его к реке.

Напомним, в июле 2024 года в Свердловской области супружеская пара на водоеме спасла раненую собаку, у которой на шее была веревка, запутавшаяся в камнях. Его отвезли к ветеринарам, которые оказали лечение псу.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Алапаевск#Спасение#Колодец#ЧП#Природа#Животное#18+#Екатеринбург#Инцидент
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