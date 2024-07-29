Волонтеры спасли бобра из колодца в Алапаевске

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Бобра заметил один из местных жителей. Животное сидело на дне возле самой стенки, пишет «КП-Екатеринбург».
В течение нескольких минут бобра вытащили с помощью спасательной веревки и посадили на траву. Он пошел в сторону дороги и волонтеры отнесли его к реке.
Напомним, в июле 2024 года в Свердловской области супружеская пара на водоеме спасла раненую собаку, у которой на шее была веревка, запутавшаяся в камнях. Его отвезли к ветеринарам, которые оказали лечение псу.