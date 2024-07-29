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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 08:35

Жители затопленного российского города оказались шокированы подвозом коричневой воды

29 июля 2024, 07:28
Жителям Коркино Челябинской области, где из-за наводнения прекратилась подача воды, привезли питьевую воду. Однако пить её опасно для здоровья.

Наталья Руськина опубликовала в интернете фотографии затопленного города и бутылок с коричневой жидкостью. Местные власти организовали подвоз воды жителям. Судя по фотографиям, вода в бутылках имеет коричневый цвет, как будто её набрали из лужи. Власти назвали эту воду технической, пишет ИА Европейско-Азиатские новости (ЕАН)

В сообщении от администрации города говорится, что перед использованием воду нужно обязательно прокипятить: «Внимание! Согласно требованиям СанПиН, воду перед употреблением необходимо прокипятить».

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