Жители затопленного российского города оказались шокированы подвозом коричневой воды

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Наталья Руськина опубликовала в интернете фотографии затопленного города и бутылок с коричневой жидкостью. Местные власти организовали подвоз воды жителям. Судя по фотографиям, вода в бутылках имеет коричневый цвет, как будто её набрали из лужи. Власти назвали эту воду технической, пишет ИА Европейско-Азиатские новости (ЕАН)
В сообщении от администрации города говорится, что перед использованием воду нужно обязательно прокипятить: «Внимание! Согласно требованиям СанПиН, воду перед употреблением необходимо прокипятить».