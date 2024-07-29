Жители затопленного российского города оказались шокированы подвозом коричневой воды

Наталья Руськина опубликовала в интернете фотографии затопленного города и бутылок с коричневой жидкостью. Местные власти организовали подвоз воды жителям. Судя по фотографиям, вода в бутылках имеет коричневый цвет, как будто её набрали из лужи. Власти назвали эту воду технической, пишет ИА Европейско-Азиатские новости (ЕАН)