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1000 пассажиров из Турции застряли в аэропорту Кольцово

1000 пассажиров из Турции застряли в аэропорту Кольцово

30 июля 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Жители Свердловской области, прилетевшие из Турции, застряли в аэропорту Кольцово.

Очередь образовалась на паспортном контроле. Вернувшимся туристам пришлось стоять больше часа. По словам очевидцев, было душно и жарко, а очередь двигалась медленно, пишет Ура.ру.

Позднее стало известно, что из-за изменений в графиках несколько авиарейсов прилетели в Кольцово почти одновременно. Из-за этого не менее 1000 пассажиров пришлось стоять в длинной очереди, рассказали представители аэропорта.

Напомним, 24 июля 2024 года в Кольцово несколько авиарейсов были отменены или задержаны в связи с непогодой.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Очередь#Кольцово#Пассажиры#Туристы#Турция#Аэропорт#Екатеринбург#Инцидент
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