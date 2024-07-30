1000 пассажиров из Турции застряли в аэропорту Кольцово

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Очередь образовалась на паспортном контроле. Вернувшимся туристам пришлось стоять больше часа. По словам очевидцев, было душно и жарко, а очередь двигалась медленно, пишет Ура.ру.
Позднее стало известно, что из-за изменений в графиках несколько авиарейсов прилетели в Кольцово почти одновременно. Из-за этого не менее 1000 пассажиров пришлось стоять в длинной очереди, рассказали представители аэропорта.
Напомним, 24 июля 2024 года в Кольцово несколько авиарейсов были отменены или задержаны в связи с непогодой.