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200 тысяч за метр: в Невьянске отремонтируют региональную дорогу за 132,6 млн рублей

200 тысяч за метр: в Невьянске отремонтируют региональную дорогу за 132,6 млн рублей

30 июля 2024, 04:36
Фото: 1MI
В Невьянске отремонтируют дорогу «Северный подъезд» протяженностью 650 метров. На эти цели свердловское «Управление автодорог» выделило 132,6 миллиона рублей.

Общая протяженность «Северного подъезда» — около 2,5 км. Судя по документации, ремонту подлежит 650 метров трассы регионального значения. На данном участке располагаются две автобусные остановки. Согласно проекту контракта, подрядчик будет также выполнять их реконструкцию.

Начало ремонта запланировано на 5 мая, а окончание работ — 20 октября 2025 года. Средства выделены из бюджета Свердловской области.

Фото: документация проекта

Проектированием, в частности, полевыми и камеральными инженерно-геодезическими работами, занималась компания «УралДорТехнологии». Они были проведены еще в октябре 2022 года.

Подрядчика выберут в соответствии с критериями, основанными на квалификации фирмы и лучшему ценовому предложению.

13 млн рублей выделено на проект ремонта Южного подъезда к Невьянску
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Напомним, Управтодор также ищет подрядчика на разработку проекта по ремонту другого участка трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», или Южного подъезда к Невьянску. На эти цели выделено 13 миллионов рублей.

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