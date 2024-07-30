200 тысяч за метр: в Невьянске отремонтируют региональную дорогу за 132,6 млн рублей

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Общая протяженность «Северного подъезда» — около 2,5 км. Судя по документации, ремонту подлежит 650 метров трассы регионального значения. На данном участке располагаются две автобусные остановки. Согласно проекту контракта, подрядчик будет также выполнять их реконструкцию.
Начало ремонта запланировано на 5 мая, а окончание работ — 20 октября 2025 года. Средства выделены из бюджета Свердловской области.
Проектированием, в частности, полевыми и камеральными инженерно-геодезическими работами, занималась компания «УралДорТехнологии». Они были проведены еще в октябре 2022 года.
Подрядчика выберут в соответствии с критериями, основанными на квалификации фирмы и лучшему ценовому предложению.
Напомним, Управтодор также ищет подрядчика на разработку проекта по ремонту другого участка трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», или Южного подъезда к Невьянску. На эти цели выделено 13 миллионов рублей.