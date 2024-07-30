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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Дача за миллион, рейтинг СНТ в Тагиле, дороги в Евстюнихе и Невьянске и пожар

Дача за миллион, рейтинг СНТ в Тагиле, дороги в Евстюнихе и Невьянске и пожар

30 июля 2024, 17:08
Фото: Изображение Midjourney
Редакция TagilCity.ru рассказывает, сколько стоит дача в городе, кто назначает цену, а также приводит рейтинг СНТ. В Евстюнихе на ремонт дороги потратят 25 млн рублей, а в Невьянске — 132 млн. В Екатеринбурге загорелось предприятие Роскосмоса НПО «Автоматика». Подводим итоги за 30 июля.

Дачи в Нижнем Тагиле сегодня ныне не дешевы. Редакция TagilCity.ru проанализировала существующие цены, попыталась понять, из чего она складываются, и какие факторы влияют на стоимость квадратного метра в сельской местности.

Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
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А еще корреспондент TagilCity.ru попросил тагильчан назвать критерии, по которому они выбирают садоводческие товарищества. Местные жители были практически единодушны и выдвинули три главных условия — транспортная безопасность, экология и ландшафт.

Рейтинг садов в Нижнем Тагиле: как выбирать садовое товарищество, отзывы дачников
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В свердловском поселке Евстюниха дети будут ходить в школу по безопасной дороге. Здесь обустроят тротуары, дорожки, а самое главное — протянут новое освещение. Работы обойдутся бюджету в 25 млн рублей.

На работы по благоустройству дорог поселка Евстюниха потратят 25 миллионов рублей
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В Невьянске дорожники отремонтируют участок трассы «Северный подъезд» протяженностью 650 метров. Это дорога регионального значения. Подрядчики восстановят дорожное полотно и реконструируют автобусные остановки за 132,6 млн рублей.

200 тысяч за метр: в Невьянске отремонтируют региональную дорогу за 132,6 млн рублей
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В Екатеринбурге мощный пожар вспыхнул на предприятии Роскосмоса НПО «Автоматика». Загорелась кровля цеха с химической продукцией. Общая площадь возгорания составила 800 кв. м. Очевидец рассказал TagilCity.ru, что на месте скопилась огромная пробка, приехали машины скорой помощи.

В Екатеринбурге полыхает крыша здания с химическими продуктами
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Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
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