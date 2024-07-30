Дача за миллион, рейтинг СНТ в Тагиле, дороги в Евстюнихе и Невьянске и пожар

Редакция TagilCity.ru рассказывает, сколько стоит дача в городе, кто назначает цену, а также приводит рейтинг СНТ. В Евстюнихе на ремонт дороги потратят 25 млн рублей, а в Невьянске — 132 млн. В Екатеринбурге загорелось предприятие Роскосмоса НПО «Автоматика». Подводим итоги за 30 июля.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле