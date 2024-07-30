Дача за миллион, рейтинг СНТ в Тагиле, дороги в Евстюнихе и Невьянске и пожар

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Дачи в Нижнем Тагиле сегодня ныне не дешевы. Редакция TagilCity.ru проанализировала существующие цены, попыталась понять, из чего она складываются, и какие факторы влияют на стоимость квадратного метра в сельской местности.
А еще корреспондент TagilCity.ru попросил тагильчан назвать критерии, по которому они выбирают садоводческие товарищества. Местные жители были практически единодушны и выдвинули три главных условия — транспортная безопасность, экология и ландшафт.
В свердловском поселке Евстюниха дети будут ходить в школу по безопасной дороге. Здесь обустроят тротуары, дорожки, а самое главное — протянут новое освещение. Работы обойдутся бюджету в 25 млн рублей.
В Невьянске дорожники отремонтируют участок трассы «Северный подъезд» протяженностью 650 метров. Это дорога регионального значения. Подрядчики восстановят дорожное полотно и реконструируют автобусные остановки за 132,6 млн рублей.
В Екатеринбурге мощный пожар вспыхнул на предприятии Роскосмоса НПО «Автоматика». Загорелась кровля цеха с химической продукцией. Общая площадь возгорания составила 800 кв. м. Очевидец рассказал TagilCity.ru, что на месте скопилась огромная пробка, приехали машины скорой помощи.