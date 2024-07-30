Дети в Свердловской области чаще попадают в аварии из-за самокатов и питбайков

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По словам заместителя главврача екатеринбургской больницы №9 Араика Петросяна, в последние годы дети стали чаще ездить на самокатах и питбайках. Вследствие этого возросло количество подобных аварий и травм из-за них, пишет «КП-Екатеринбург».
Также Петросян отметил, что в 2023 году было госпитализировано более 4800 детей, которые пострадали на вышеуказанном транспорте, а в 2024 году зафиксировано 2157 поступивших в медучреждение.
Данные транспортные средства покупают детям их родители, однако не разъясняют правила осторожности езды, что приводит к столкновениям и повреждениям.
Напомним, 23 июля 2024 года в Нижней Салде 14-летний подросток на питбайке врезался в автомобиль, в результате чего у него оказалась повреждена нога.