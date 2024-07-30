Грудное вскармливание. Что об этом думают многодетные мамы Нижнего Тагила?

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Состав грудного молока идеально подстроен под потребности младенца. Питательные вещества, иммуноглобулины, антитела, антиоксиданты — все это защищает ребенка от заболеваний и формирует иммунитет. После достижения 6 месяцев оно продолжает обеспечивать половину всего требуемого для ребенка в питании, а на втором году жизни — до трети. Сам процесс кормления способствует укреплению связи между мамой и малышом.
Раньше врачи рекомендовали кормить младенцев строго по часам, выдерживая определенные интервалы между приемами пищи. Современные педиатры советуют кормить по требованию — прикладывать малыша к груди при первых признаках беспокойства. Понять, что ребенок хочет есть, не сложно. Он может высовывать язычок, поворачивать голову при прикосновении к щеке, кряхтеть, облизывать губы, плакать.
Специалисты выделяют несколько основных плюсов грудного вскармливания:
Защита от инфекционных заболеваний и ОРВИ,
Стимуляция моторики и созревание функций желудочно-кишечного тракта,
Формирование здоровой микрофлоры кишечника,
Снижение вероятности формирования неправильного прикуса,
Улучшение когнитивного и речевого развития,
Снижение частоты инфекций мочевыводящих путей.
Дети, находящиеся на грудном вскармливании, лучше справляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным весом или ожирением и менее склонны к диабету в более позднем возрасте.
Грудное вскармливание положительно влияет и на состояние матери:
Повышает выработку окситоцина, что ускоряет процесс восстановления организма после родов,
Увеличивает устойчивость мамы к стрессам, снижает шанс возникновения послеродовой депрессии,
Снижает риск появления рака молочной железы и яичников,
Снижает риск развития остеопороза и переломов костей в постменопаузе,
Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
В Детской городской больнице Нижнего Тагила работает кабинет воспитания здорового ребенка. Здесь родителей обучают практическим навыкам ухода за малышом и, что самое главное, разъясняют пользу грудного вскармливания, оказывая всевозможную поддержку и помощь.
Грудное молоко — это идеальная пища для ребенка, все искусственные смеси, даже самые современные, уступают ему по составу. Ребенок с молоком матери получает все необходимые ему питательные вещества и витамины. На консультацию приходят мамы, если у них возникают вопросы по грудному вскармливанию, стараемся их решить, выстраиваем с мамой доверительные отношения, работаем над сохранением лактации, — рассказала специалист кабинета воспитания здорового ребенка Детской городской больницы Нижнего Тагила Марина Зяблицева.
Как правило, искусственная смесь содержит только углеводы, жиры, воду, белки и небольшое количество витаминов и минералов. При этом такой вид питания может доставлять ребенку дискомфорт: колики, спазмы, частые срыгивания, высыпания на теле и прочее.
Грудное вскармливание — это, наверно, лучшее, что создала природа. Как бы ни хотели их отлучить от груди в положенное время, например, в год или полтора, только мама и малыш определяют, когда им лучше прекратить грудное вскармливание. Когда прошла адаптация к детскому саду, когда стало понятно, что в организме ребенка всего хватает, и грудь становится лишь дополнительным источником еды и нужна только для взаимодействия с мамой. Конечно, маме хочется как можно быстрее оставлять ребенка, куда-то выезжать без него, выходить на работу, потому что, действительно, трудно и хочется личного пространства. Но ребенок дает понять, что всему свое время и что первоочередно и первостепенно. Дети очень приземляют маму на этап материнства, который должен быть, — выразила свое мнение многодетная мама, тагильчанка Алена Юнышева.
Грудное вскармливание — это прекрасно. Не понимаю мам, которые от этого отказываются, потому что эти мгновения ничем не заменить. Я хочу наслаждаться этими моментами, когда ты для ребенка — весь мир. Также мамино молоко влияет и на здоровье ребенка. Четыре моих ребенка были на искусственном вскармливании. По сравнению с ними самая младшая дочка, которая сейчас на грудном, намного меньше болеет, у нее лучше иммунитет, — поделилась мнением мама шестерых детей Юлия Зырянова.