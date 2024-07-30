Грудное вскармливание. Что об этом думают многодетные мамы Нижнего Тагила?

Грудное вскармливание — это прекрасно. Не понимаю мам, которые от этого отказываются, потому что эти мгновения ничем не заменить. Я хочу наслаждаться этими моментами, когда ты для ребенка — весь мир. Также мамино молоко влияет и на здоровье ребенка. Четыре моих ребенка были на искусственном вскармливании. По сравнению с ними самая младшая дочка, которая сейчас на грудном, намного меньше болеет, у нее лучше иммунитет, — поделилась мнением мама шестерых детей Юлия Зырянова.