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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Классическая неряха: эти признаки с головой выдают плохую хозяйку

Классическая неряха: эти признаки с головой выдают плохую хозяйку

30 июля 2024, 14:46
Фото: 1MI
Говорят, что у хорошей хозяйки пыли не найдешь даже на самой высокой полке в доме. Но есть более очевидные мелочи, которые с головой выдают неряху.

Поддерживать чистоту в доме бывает непросто. Не зря же говорят, что домохозяйка — одна из самых сложных в мире профессий. Если дом запущен, то попытки убраться перед приходом гостей только слегка замаскируют проблему, считают эксперты портала Novate.

И, конечно же, эти нюансы точно не укроются от зоркого взгляда свекрови:

  • Диван с пыльной или засаленной обивкой. Сегодня в каждом доме есть пылесос, а в магазинах полно эффективных средств для чистки. Даже старенький диван будет выглядеть по-другому, если привести его в порядок.
Фото: 1MI
  • Пахучий холодильник. Можно быстро разобрать и протереть холодильник перед приходом гостей, но запах все равно выдаст плохую хозяйку с головой. Быстро избавиться от него не так-то просто.
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  • Зеркало в ванной с брызгами зубной пасты. Если холодильник при гостях можно и не открывать, то зеркало они точно увидят, когда пойдут мыть руки. Скорее всего, обитателям квартиры потеки, разводы и прилипшие кусочки зубной пасты давно примелькались. Но неискушенных людей такое зрелище может неприятно удивить.
Фото: 1MI
  • Увядшие и сухие цветы. Когда на подоконнике рядом с чахлой фиалкой в грязном горшке влачит жалкое существование кривая герань, всем становится ясно, что красивыми интерьерами хозяева не заморачиваются. Если нет времени ухаживать за живыми растениями, можно украсить подоконники красивыми высушенными букетиками цветов или просто симпатичными безделушками.
  • Гора посуды в раковине. Возможно, вы готовили для гостей, а до посуды просто руки не дошли. Но если грязные тарелки, чашки и сковородки постоянно «живут» в раковине, то есть повод призадуматься. Можно купить посудомоечную машину или просто взять за привычку мыть посуду по мере загрязнения. Сразу после обеда или ужина на процедуру уйдет 3-4 минуты. На отмывание трехдневной горы грязных и засаленных тарелок — не менее часа.

Ранее эксперты рассказали, почему некоторые квартиры постоянно выглядят захламленными.

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