Классическая неряха: эти признаки с головой выдают плохую хозяйку

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Поддерживать чистоту в доме бывает непросто. Не зря же говорят, что домохозяйка — одна из самых сложных в мире профессий. Если дом запущен, то попытки убраться перед приходом гостей только слегка замаскируют проблему, считают эксперты портала Novate.
И, конечно же, эти нюансы точно не укроются от зоркого взгляда свекрови:
Ранее эксперты рассказали, почему некоторые квартиры постоянно выглядят захламленными.