КМСП помогла бизнесменам привлечь 208 млрд рублей через «зонтичные» поручительства

Благодаря «зонтичным» поручительствам малый и средний бизнес может комфортно кредитоваться даже при высокой ключевой ставке. Аналитики отмечают, что без поручительства каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит. Для государства это также выгодно, поскольку на каждый бюджетный рубль малые и средние предприятия привлекают 240 рублей финансирования.