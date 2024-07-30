КМСП помогла бизнесменам привлечь 208 млрд рублей через «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Число компаний, воспользовавшихся данной мерой государственной поддержки, также достигло рекордных значений.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что 19 тысяч российских предприятий смогли получить кредитное финансирование благодаря поручительствам, что в три раза больше, чем ранее, передает tass.ru.
Благодаря «зонтичным» поручительствам малый и средний бизнес может комфортно кредитоваться даже при высокой ключевой ставке. Аналитики отмечают, что без поручительства каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит. Для государства это также выгодно, поскольку на каждый бюджетный рубль малые и средние предприятия привлекают 240 рублей финансирования.
По объемам полученных кредитов с использованием «зонтичных» поручительств лидируют торговые компании, которые оформили кредиты на 78 миллиардов рублей. Обрабатывающая промышленность получила 41,5 миллиарда рублей, строительные компании — 26,2 миллиарда рублей, а предприятия, специализирующиеся на транспортировке и хранении, — 16,7 миллиарда рублей. Компании из сферы информации и связи получили 8,4 миллиарда рублей, научно-технические предприятия — 7,7 миллиарда рублей. Сельскохозяйственные компании привлекли 6,4 миллиарда рублей, а гостиничный бизнес и общепит — 5,3 миллиарда рублей.
Среди регионов России по объемам привлеченного финансирования с помощью «зонтичных» поручительств лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, где МСП получили 44,6 миллиарда, 16,1 миллиарда и 10 миллиардов рублей соответственно. В Свердловской и Ростовской областях компании оформили кредиты на 8,1 миллиарда и 7,4 миллиарда рублей, а в Краснодарском крае — на 6,9 миллиарда рублей. В Воронежской области предприятия получили 6 миллиардов рублей.
«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП позволяют малым и средним предприятиям обеспечить до 50% объема привлекаемого финансирования. Для небольших компаний возможность получить кредит без необходимого залога является уникальной. Этот инструмент был внедрен в 2021 году и в настоящее время используется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».