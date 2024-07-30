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Кровлю перехода у Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле отремонтируют за 250 тысяч рублей

Кровлю перехода у Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле отремонтируют за 250 тысяч рублей

30 июля 2024, 06:36
Фото: tagilcity.ru
Кровлю перехода у АО НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле отремонтируют за 250 тысяч рублей. Работы завершат уже в этом году — к 1 сентября.

Заказчиком ремонта является «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» в лице директора Натальи Гриценко. Средства на реконструкцию кровли поступили из субсидии на выполнение государственного задания. Гарантия составит 5 лет со дня приемки.

Подрядчик, согласно техническому заданию, за эту сумму закупит необходимые материалы и проведет ряд работ. В их числе подготовка и разбор конструкций, вывоз мусора, монтаж новой крыши из рулонного битумного материала и гидроизоляцией из стеклоткани. В настоящее время переход, о котором идет речь, покрыт профлистом.

Фото: tagilcity.ru
Ремонт травмпункта на Вагонке в Нижнем Тагиле оценили в 122 млн
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Напомним, на Вагонке также проходит капитальный ремонт травматологического пункта. Стоимость работ оценили в 122 миллиона рублей.

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