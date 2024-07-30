Кровлю перехода у Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле отремонтируют за 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Заказчиком ремонта является «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» в лице директора Натальи Гриценко. Средства на реконструкцию кровли поступили из субсидии на выполнение государственного задания. Гарантия составит 5 лет со дня приемки.
Подрядчик, согласно техническому заданию, за эту сумму закупит необходимые материалы и проведет ряд работ. В их числе подготовка и разбор конструкций, вывоз мусора, монтаж новой крыши из рулонного битумного материала и гидроизоляцией из стеклоткани. В настоящее время переход, о котором идет речь, покрыт профлистом.
Напомним, на Вагонке также проходит капитальный ремонт травматологического пункта. Стоимость работ оценили в 122 миллиона рублей.