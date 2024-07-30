Кровлю перехода у Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле отремонтируют за 250 тысяч рублей

Подрядчик, согласно техническому заданию, за эту сумму закупит необходимые материалы и проведет ряд работ. В их числе подготовка и разбор конструкций, вывоз мусора, монтаж новой крыши из рулонного битумного материала и гидроизоляцией из стеклоткани. В настоящее время переход, о котором идет речь, покрыт профлистом.