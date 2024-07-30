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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Екатеринбурге найдены останки бешеной лисы

Лиса с бешенством обнаружена в Екатеринбурге

30 июля 2024, 10:34
Фото: 1MI

В Екатеринбурге найдены останки бешеной лисы

Останки бешенного животного нашли в Академическом районе.

Найденное погибшее животное исследовали сотрудники Роспотребнадзора. В результате лабораторных исследований у лисы было обнаружено бешенство.

В прошлом году животные покусали 288 человек, из всех укушенных ни один человек не заразился бешенством.

Роспотребнадзор рекомендует сразу обращается в травмпункт, если вас укусили или поцарапали животные. И да, домашние любимцы тоже могут болеть бешенством.

Ранее мы писали, что с начала года в Свердловской области выявили 36 случаев бешенства.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Здоровье#Лиса#Бешенство#Природа#Животное#Екатеринбург
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