Лиса с бешенством обнаружена в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Найденное погибшее животное исследовали сотрудники Роспотребнадзора. В результате лабораторных исследований у лисы было обнаружено бешенство.
В прошлом году животные покусали 288 человек, из всех укушенных ни один человек не заразился бешенством.
Роспотребнадзор рекомендует сразу обращается в травмпункт, если вас укусили или поцарапали животные. И да, домашние любимцы тоже могут болеть бешенством.
Ранее мы писали, что с начала года в Свердловской области выявили 36 случаев бешенства.