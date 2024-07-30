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Мальчик выбежал на дорогу и попал под машину в Екатеринбурге

Мальчик попал под колеса машины злостного нарушителя в Екатеринбурге

30 июля 2024, 05:40
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Мальчик выбежал на дорогу и попал под машину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге шестилетний мальчик оказался под колесами автомобиля Toyota Camry. ДТП случилось на улице Уральских Рабочих.

Мальчик неожиданно выбежал на дорогу из-за стоявших автомобилей. По словам водителя, он затормозил, однако не смог избежать аварии, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

У пострадавшего ребенка оказалась сломана нога. Его отвезли в медучреждение. Известно, что автомобилист привлекался к ответственности за нарушение ПДД 29 раз в течение своего водительского стажа, который составляет 12 лет. В момент ДТП он был трезв.

Напомним, 27 июля 2024 года в Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места ЧП.

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