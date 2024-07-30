Мальчик попал под колеса машины злостного нарушителя в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Мальчик неожиданно выбежал на дорогу из-за стоявших автомобилей. По словам водителя, он затормозил, однако не смог избежать аварии, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
У пострадавшего ребенка оказалась сломана нога. Его отвезли в медучреждение. Известно, что автомобилист привлекался к ответственности за нарушение ПДД 29 раз в течение своего водительского стажа, который составляет 12 лет. В момент ДТП он был трезв.
Напомним, 27 июля 2024 года в Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места ЧП.