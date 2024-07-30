Мальчик попал под колеса машины злостного нарушителя в Екатеринбурге

У пострадавшего ребенка оказалась сломана нога. Его отвезли в медучреждение. Известно, что автомобилист привлекался к ответственности за нарушение ПДД 29 раз в течение своего водительского стажа, который составляет 12 лет. В момент ДТП он был трезв.