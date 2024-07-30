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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

Юрий Биктуганов возглавит УрГПУ в Екатеринбурге

Министр образования Свердловской области Биктуганов возглавит УрГПУ

30 июля 2024, 06:37
Фото: 1MI

Юрий Биктуганов возглавит УрГПУ в Екатеринбурге

Юрий Биктуганов сменит пост начальника свердловского министерства образования на управление УрГПУ.

На старом месте Биктуганов отработает до 26 августа.

Сообщается, что руководить Уральским госуниверситетом он мечтал давно.

По одной из версий в университете изменили указ, чтобы ректор не избирался, а назначался прямым указом сверху, а представлять нового руководителя коллективу прилетит сам глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов, пишет Ура.Ру.

Ранее в Свердловской области назвали имя нового руководителя ФНС.

Новый руководитель появился у Центра развития туризма в Каменске-Уральском
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#Екатерина Смирнова#Общество#Чиновник#Власть#Университет#Екатеринбург
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