Министр образования Свердловской области Биктуганов возглавит УрГПУ

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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На старом месте Биктуганов отработает до 26 августа.
Сообщается, что руководить Уральским госуниверситетом он мечтал давно.
По одной из версий в университете изменили указ, чтобы ректор не избирался, а назначался прямым указом сверху, а представлять нового руководителя коллективу прилетит сам глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов, пишет Ура.Ру.
Ранее в Свердловской области назвали имя нового руководителя ФНС.