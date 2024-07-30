Мощная магнитная буря накрыла Свердловскую область

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Природное явление накрыло Екатеринбург, Нижний Тагил, Асбест, Первоуральск, Серов и другие свердловские города, сообщается на сайте Гисметео.
Геомагнитная активность 30 июля — 7 баллов, что означает сильные возмущения. 31 июля немного ослабеет до 5 баллов, а 1 августа значение поднимется на один показатель. В этот день магнитная буря будет умеренной.
Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня до сильного уровня G3, и в среду до среднего уровня G2, и даже продлевают их вероятность на четверг также до среднего уровня G2, — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Напомним, магнитные бури были в Свердловской области с 16 по 18 июля 2024 года.