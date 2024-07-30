tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Мощная магнитная буря накрыла Свердловскую область

Мощная магнитная буря накрыла Свердловскую область

30 июля 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря пришла в города Свердловской области 30 июля и продержится до 1 августа 2024 года.

Природное явление накрыло Екатеринбург, Нижний Тагил, Асбест, Первоуральск, Серов и другие свердловские города, сообщается на сайте Гисметео.

Геомагнитная активность 30 июля — 7 баллов, что означает сильные возмущения. 31 июля немного ослабеет до 5 баллов, а 1 августа значение поднимется на один показатель. В этот день магнитная буря будет умеренной.

Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня до сильного уровня G3, и в среду до среднего уровня G2, и даже продлевают их вероятность на четверг также до среднего уровня G2, — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Напомним, магнитные бури были в Свердловской области с 16 по 18 июля 2024 года.

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю днем 24 июля
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые причины для головной боли появятся у тагильчан в выходныеБудет намного жарче: как изменится погода в Свердловской области через 60 летДожди, жара и магнитная буря ожидают жителей Нижнего Тагила в первую неделю июня
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Асбест#Магнитная буря#Прогноз#Природа#Явление#Екатеринбург#Гисметео#Магнитные бури#Геомагнитная активность#Вспышка на солнце
Подпишитесь
Абдулкадыров, Пинаев и Потапов возглавили ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:39
Строители выплатят жительнице Нижнего Тагила 70 тысяч рублей за падение из-за ленты
Сегодня, 06:11
Причина запаха навоза на Вагонке в Нижнем Тагиле не установлена
Сегодня, 05:20
Опубликован рейтинг ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:33
200 тысяч за метр: в Невьянске отремонтируют региональную дорогу за 132,6 млн рублей
Сегодня, 04:36
Мальчик на велосипеде из Екатеринбурга пропал в СНТ «Мечта»
Сегодня, 04:22