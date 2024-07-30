Можно ли выкопать картошку раньше времени: в каком случае это необходимо

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Если выкопать картофель раньше времени, то он будет хуже хранится из-за слишком тонкой кожуры. Но иногда приходится закрывать на это глаза и браться за лопату раньше времени. В каких случаях приходится идти на экстренные меры, рассказал в своем Telegram-канале «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» профессиональный агроном Алексей Володихин.
Если идут затяжные дожди, а погода стоит прохладная, то картофель в земле может сгнить. Поэтому ждать, когда клубни полностью дозреют, попросту опасно. Нужно копать, но очень аккуратно, чтобы не повредить и без того тонкую кожицу.
После того, как клубни извлечены из земли, не нужно пытаться счистить с них землю, так как ест риск удалить вместе с ней и кожуру. Сначала картофель необходимо подсушить на свежем воздухе, желательно в тени, но не дольше двух часов. Сушить клубни на солнце для ускорения процесса нельзя, так как под воздействием солнечных лучей в картошке образуется смертельно опасное вещество соланин, токсин природного происхождения, который способен вызвать расстройство желудка и аллергические реакции, а в тяжелых случаях — неврологические нарушения и поражение печени и почек.
В 30-е и 40-е годы 19 века по России прокатилась волна бунтов, которых историки впоследствии назвали «картофельными». Крестьяне категорически отказывались сажать и употреблять в пищу этот корнеплод, называя его «чертовым яблоком». Люди просто не знали, как его хранить и готовить. Картошку держали на свету, в результате было много отравлений соланином. Также ее пытались есть в сыром виде и находили удивительно мерзкой на вкус. Бунты власти подавили, а народ постепенно попривык к заморскому овощу. Сначала его начали использовать в качестве корма для скота, затем — для изготовления самогона и крахмала. Постепенно картофель стал одним из базовых блюд на столе русского крестьянства, вытеснив репу, которая на протяжении многих веков держала пальму первенства.
После сушки с картофеля нужно аккуратно отряхнуть землю и убрать ящики в темное, прохладное и сухое место. Там клубни будут дозревать в течение 2-3 недель. В процессе на них образуется более грубая кожура. Перед отправкой на постоянное хранение клубни еще раз перебирают, выбрасывают гнилые. Остальной урожая отправляют в погреб.
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