Можно ли выкопать картошку раньше времени: в каком случае это необходимо

Спойлер

В 30-е и 40-е годы 19 века по России прокатилась волна бунтов, которых историки впоследствии назвали «картофельными». Крестьяне категорически отказывались сажать и употреблять в пищу этот корнеплод, называя его «чертовым яблоком». Люди просто не знали, как его хранить и готовить. Картошку держали на свету, в результате было много отравлений соланином. Также ее пытались есть в сыром виде и находили удивительно мерзкой на вкус. Бунты власти подавили, а народ постепенно попривык к заморскому овощу. Сначала его начали использовать в качестве корма для скота, затем — для изготовления самогона и крахмала. Постепенно картофель стал одним из базовых блюд на столе русского крестьянства, вытеснив репу, которая на протяжении многих веков держала пальму первенства.