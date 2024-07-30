«Мясной клей»: зачем нужен и чем опасен

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
По информации newia, в России эта добавка запрещена с 2020 года, но производители изыскивают возможности добавлять «мясной клей» в свою продукцию.
Так, «мясной клей» известен как фермент, относящийся к семейству трансглутаминаз и способный изменять структуру белковых молекул. Работа этой добавки нацелена на связывание пищевых белков и их объединение в устойчивую структуру. В пищевой промышленности любят этот клей, поскольку его удобно использовать в производстве колбасных изделий.
Благодаря возможностям по удержанию влаги и склеиванию белков микробная трансглутаминаза помогает наращивать массу продукта: иными словами, колбасу получается сделать быстрее, она имеет больший вес при меньшей себестоимости. Также эта добавка может использоваться на производстве творога.
«Мясной клей» считается запрещенной добавкой, но производителям удается пренебрегать установленными ограничениями. Проведенные Роскомнадзором проверки завершились выявлением трансглутаминазы в продукции компаний «Брянский мясокомбинат», «Митэк», «Айсберг-Люкс», «Дубки», «Останкинский мясокомбинат». За шесть месяцев 2024 года было зафиксировано 28 случаев игнорирования запрета, тогда как за 2023 год запрет был нарушен 25 раз.
Впрочем, ученые пока не могут привести доказательства вредности «мясного клея» для здоровья. Тем не менее специалисты предполагают, что добавка может увеличивать опасность бактериального заражения, становясь фактором развития патологий ЖКТ. Продукты с «мясным клеем» не стоит употреблять в пищу людям с аллергическими заболеваниями, непереносимостью глютена, проблемами ЖКТ и ослабленным иммунитетом.