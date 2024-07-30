«Мясной клей»: зачем нужен и чем опасен

Впрочем, ученые пока не могут привести доказательства вредности «мясного клея» для здоровья. Тем не менее специалисты предполагают, что добавка может увеличивать опасность бактериального заражения, становясь фактором развития патологий ЖКТ. Продукты с «мясным клеем» не стоит употреблять в пищу людям с аллергическими заболеваниями, непереносимостью глютена, проблемами ЖКТ и ослабленным иммунитетом.