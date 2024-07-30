На кофейной гуще можно не только гадать: варианты использования в быту и на даче

Удивительно, но кофейная гуща прекрасно маскирует царапины на деревянных поверхностях. Для этого нужно высыпать гущу из фильтра или чашки, смешать ее с растительным маслом и добавить небольшое количество воды. Аккуратно обработайте поврежденную поверхность и оставьте для воздействия на некоторое время. Затем нужно просто убрать остатки смеси чистой тряпкой.