На кофейной гуще можно не только гадать: варианты использования в быту и на даче

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Удивительно, но кофейная гуща прекрасно маскирует царапины на деревянных поверхностях. Для этого нужно высыпать гущу из фильтра или чашки, смешать ее с растительным маслом и добавить небольшое количество воды. Аккуратно обработайте поврежденную поверхность и оставьте для воздействия на некоторое время. Затем нужно просто убрать остатки смеси чистой тряпкой.
Кофейная гуща хорошо адсорбирует запахи. Если в холодильнике даже после тщательной уборки неприятно пахнет, попробуйте собрать остатки гущи, положите ее на блюдце и поместите на нижнюю полку. Оставьте на 2-3 часа. Процедуру можно проделывать несколько раз до полного исчезновения «аромата».
Кофейная гуща прекрасно справляется с жирной посудой. Ею можно чистить любые кастрюли и сковородки, в том числе тефлоновые. Кофейная гуща не повреждает даже самую деликатную поверхность.
Кофейную гущу можно не выбрасывать, а оставлять после варки кофе, подсушивать и складывать в пакет. Когда накопится достаточное количество, ею можно удобрить грядки. Способ чрезвычайно простой: рассыпаем гущу около растений и заделываем в землю, затем поливаем растение, чтобы удобрение начало действовать. Кофейная гуща усиливает биологическую активность почвы и способствует лучшему усвоению таких микроэлементов, как фосфор, магний и калий.
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Источники: Belnovosti, Stroy-podskazka