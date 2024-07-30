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На кофейной гуще можно не только гадать: варианты использования в быту и на даче

На кофейной гуще можно не только гадать: варианты использования в быту и на даче

30 июля 2024, 09:50
Фото: 1MI
Кофейную гущу из кофемашин и кофеварок хозяйки обычно просто выбрасывают. Однако ей можно найти отличное применение в быту или на приусадебном участке.

Вариант 1. Чистим деревянную мебель

Удивительно, но кофейная гуща прекрасно маскирует царапины на деревянных поверхностях. Для этого нужно высыпать гущу из фильтра или чашки, смешать ее с растительным маслом и добавить небольшое количество воды. Аккуратно обработайте поврежденную поверхность и оставьте для воздействия на некоторое время. Затем нужно просто убрать остатки смеси чистой тряпкой.

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Вариант 2. Избавляемся от неприятного запаха в холодильнике

Кофейная гуща хорошо адсорбирует запахи. Если в холодильнике даже после тщательной уборки неприятно пахнет, попробуйте собрать остатки гущи, положите ее на блюдце и поместите на нижнюю полку. Оставьте на 2-3 часа. Процедуру можно проделывать несколько раз до полного исчезновения «аромата».

Вариант 3. Используем для мытья посуды вместо чистящего порошка

Кофейная гуща прекрасно справляется с жирной посудой. Ею можно чистить любые кастрюли и сковородки, в том числе тефлоновые. Кофейная гуща не повреждает даже самую деликатную поверхность.

Фото: 1MI

Вариант 4. Используем в качестве эффективного органического удобрения

Кофейную гущу можно не выбрасывать, а оставлять после варки кофе, подсушивать и складывать в пакет. Когда накопится достаточное количество, ею можно удобрить грядки. Способ чрезвычайно простой: рассыпаем гущу около растений и заделываем в землю, затем поливаем растение, чтобы удобрение начало действовать. Кофейная гуща усиливает биологическую активность почвы и способствует лучшему усвоению таких микроэлементов, как фосфор, магний и калий.

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Источники: Belnovosti, Stroy-podskazka

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Огород#Кофе#Подкормка#Дом и сад#КЦ
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